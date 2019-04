Hoe DNA-onderzoek de handel en wandel van kunstsmokkelaars in kaart kan brengen

Namen hebben ze niet. Voor microbiologe Guadelupe Piñar zijn ze gewoon ‘Torso nummer 1’, Torso nummer 2’ en ‘Het kleine hoofd’. Drie marmeren voorwerpen, vervaardigd door onbekende beeldhouwers van een onbekende cultuur. Dankzij goed opletten door de Oostenrijkse douane kwamen ze onder de microscoop van haar onderzoeksgroep aan de Universiteit voor Bodemcultuur in Wenen. Die deed een poging uit te vinden waar ze vandaan kwamen, en wat ze onderweg allemaal hadden meegemaakt. Dat slaagde maar half. Maar de methode smaakt naar meer.

Volgens de man die de beelden Oostenrijk uit probeerde te krijgen, waren de stukken gevonden in een laag puin onder een huis in Wenen. Maar daar werd aan getwijfeld en dus gingen ze voorlopig naar het Kunsthistorisches Museum. “De specialisten daar deden hun best hun oorsprong te weten te komen aan de hand van de stijl en gedetailleerd onderzoek van de steen, maar ze kwamen er niet uit”, vertelt Piñar. “We hebben veel contact met hen en dus kregen wij de vraag: kunnen jullie het niet eens proberen?”

De groep had er krachtig gereedschap voor, dat eigenlijk nog nooit voor dit doel was gebruikt (zie kaders). Hoe ze te werk gingen, beschreven ze in een artikel in het vakblad Annals of Microbiology, en presenteerden ze deze week op het jaarcongres van de European ­Geosciences Union in Wenen.

Piñar en haar collega’s gingen naar het museum en schraapten voorzichtig met naalden en scalpels op verschillende plaatsen materiaal van de stukken marmer. In het laboratorium werd van elk van die objecten het materiaal onderzocht op tekenen van leven: cellen van micro-organismen die op het marmer leefden of ooit geleefd hadden.

Grasduinen

Dat leverde een grote hoeveelheid data op, waarin de onderzoekers vervolgens konden grasduinen. Hun verwachting kwam uit: ze konden via kenmerkende DNA-fragmenten, ‘markers’, de organismen thuisbrengen die ooit op het marmer geleefd hadden.

“We concentreerden ons op de kenmerken van bacteriën, schimmels en planten. Om te beginnen om te kijken of de beelden werkelijk onder het puin van een gebouw hadden gelegen. Want bij stof hoort een bepaald soort schimmels. Maar die vonden we dus niet. We vonden veel markers op de torso’s die op een boerderij leken te wijzen, van planten, komkommer onder andere.”

Dat zou erop wijzen dat de beelden lange tijd in contact waren met landbouwgrond, waarschijnlijk begraven. “Maar we vonden ook microben die in ingewanden voorkomen, dus er was contact met dieren, of het was een boerderij waar dieren waren.”

Dat doet vermoeden dat de torso’s de reis die eindigde in het museum in Wenen grotendeels samen aflegden. Dat geld niet voor het hoofd, zegt Piñar. “Dat was een heel ander verhaal. We vonden microben die wezen op een verblijf onder water.”