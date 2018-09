Hoe de solex de wereld groter maakte

Geweldig vonden wij het, onze opa en oma die in de zomer van 1969 op de ‘plof’, op een tweedehands Solex, van hun dorp Stedum in Groningen naar ons in Ermelo op de Veluwe kwamen gereden. Mijn broer was zeven, ik zes, mijn zusje twee. Zo’n 175 kilometer was de afstand, ze moeten er wel acht uur over hebben gedaan, want de Solex, van Franse origine, ging maximaal 25 kilometer per uur.

De brommer maakte afstanden kleiner. De reclameleus van Solex luidde dan ook: ‘Later weg, eerder thuis'

Een tussenstop namen ze in Staphorst, weet mijn vader nog, die deze dia nam - waarschijnlijk trouwens pas toen ze na de driedaagse logeerpartij teruggingen, want het haar van oma zit wel erg netjes en ze zien er niet uit alsof ze al uren op die Solex hebben gezeten.

In het nieuwe boek van econoom en journalist Annegreet van Bergen ‘Het goede leven’ dat deze week uitkwam als opvolger van ‘Gouden jaren’ (2014, 37 herdrukken), lees je hoe Nederlanders steeds welvarender werden en hoe onder meer de brommer afstanden kleiner maakte. De reclameleus van Solex luidde dan ook: ‘Later weg, eerder thuis. De eerste en veiligste bromfiets!’

Mijn opa en oma bleven drie dagen, dat was hun zomervakantie, langer kon de kapperszaak (waar ze ook parfumerie en tabakswaren verkochten) in Stedum niet gesloten blijven. Want de zaak dicht betekende geen inkomen en misschien ook wel afnemende klandizie.

Boterhammen en thermos Ik kan ze het helaas niet meer vragen, maar voor die tussenstop hebben ze vast gesmeerde boterhammen en een thermos bij zich gehad. Want zomaar op een terras zitten, voor zover je die al had in Staphorst, dat was er niet bij. Mijn vader denkt dat er in de thermos koffie met melk of ranja moet hebben gezeten. En ze zullen in een van de fietstassen een jerrycannetje van 2 liter benzine bij zich hebben gehad om de afstand te overbruggen. Toen mijn ouders de Stedumse kapperszaak begin jaren zestig tijdelijk runden, konden wij als gezin nooit langer dan een week achter elkaar met vakantie. Veel verder dan de Waddeneilanden kwamen we niet. Wat juist fijn was - voor ons geen misselijkmakende ritten zonder airco op snikhete autowegen met z’n drieën achterin.

Snelle toename Geleidelijk aan won de auto terrein, lees ik bij Van Bergen in ‘Het goede leven’. Toch had Nederland tot halverwege de jaren zeventig minder auto’s per inwoner dan andere West-Europese landen. Dat kwam door de snelle toename van het bromfietsbezit. Er reden er maar liefst 1,9 miljoen van rond in 1971. Mijn ouders kochten pas een auto toen wij uit huis waren, mijn grootouders hebben er nooit een gehad, dat konden ze zich niet veroorloven. Zelfs toen mijn opa jaren na het overlijden van oma een vriendin kreeg, een paar Groningse dorpen verderop, reed hij naar haar toe op z’n brommer. Annegreet van Bergen: ‘Het goede leven. Hoe Nederland in een halve eeuw steeds welvarender werd’, Atlas Contact, 352 blz, veel foto’s, € 19,99

Weer hip In een groep op een Solex toeren is tegenwoordig een populair uitje. In het Friese elfstedenstadje Sloten is een Solexverhuur met uitgezette routes: solexsloten.nl. Ook in Loosdrecht: solexverhuurloosdrecht.nl en Helmond: solexverhuurhelmond.nl zijn verhuuradressen. Reserveren noodzakelijk.

