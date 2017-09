Hoe de Sint-Maartense overheid afhankelijk is van een commerciële radiozender

Deejays Gee Money en Suppa Kid laten tijdens de warme kip de computer even de hits kiezen, maar over vijf minuten is de lunch over en gaan ze weer achter hun microfoons in de studio zitten. Ze zijn op het eiland inmiddels bekendheden geworden, omdat ze tijdens de ramp maar bleven uitzenden, 24 uur per dag. Er hangt een dankkaartje aan de wand van akoestisch schuim. ‘Toen we met ons achten in de donkere kelder aan het schuilen waren, gaven júllie ons hoop. Thanks!’

Mooi werk vinden ze het, dankbaar ook, maar alle credits gaan toch echt naar Francis Carty, met zijn zeventig jaren de eigenaar van het commerciële station. Op het eiland noemen ze hem Uncle Francis. Hij heeft er voor gezorgd dat de deejays hun werk konden doen. “Na de orkaan Lewis in 1995 heb ik een zogenaamd stormwatchteam samengesteld, van mensen die informatie over de naderende stormen en orkanen met onze luisteraars willen delen.” Dat zijn geen deskundigen. In feite komt het er op neer dat zijn dochter in Amerika en zijn broer op Curaçao de gespecialiseerde weersites in de gaten houden, maar de informatie is van belang en wordt gedeeld met de mensen om wie het gaat.

Net als bij Radio Oranje zitten de luisteraars aan de radio gekluisterd

Carty: “Ik dacht: als we de luisteraars goed voorbereiden, moeten we zelf als radiozender ook gaan nadenken wat onze rol in een orkaan is.” Dus hij liet twéé zenders neerzetten, eentje op Fort William en Sint Peter Hill, en zorgde dat Laser 101 ook via internet te beluisteren was. Toen Irma naderde, liet hij bij de zenders extra diesel neerzetten zodat de aggregaten lange tijd konden draaien, en propte hij de studioruimtes vol met water en voedsel. En toen raasde Irma over.

Tikkeltje kritisch Carty heeft nog drie andere radiostations, maar die gingen tijdens Irma stuk voor stuk uit de lucht. Bij Laser 101 begaf ook de zender op Fort William het, en moest de antenne op de studio zelf in het oog van de orkaan met duct tape worden vastgezet. Maar Gee Money en Suppa Kid bleven bij hun luisteraars. “We hebben van te voren goed afgesproken wat de toon van de uitzendingen moet zijn”, zegt Carty. “Positief, ondersteunend en praktisch.” En daarbij moet gezegd dat het station van Carty ook altijd een tikkeltje kritisch is over de overheid. “Zonder iemand de schuld te geven. Lange tenen hier.” Tekst loopt door onder de afbeelding. Francis Carty in zijn studio. © Hans Marijnissen Voor en tijdens de orkaan gaven de luisteraars live door waar Irma schade maakte, in welke straten er geplunderd werd zodat de politie kon reageren, en intussen doceerde zijn broer op Curaçao hoe de orkaan zich ontwikkelde. En hoewel internet en de netwerken voor mobiele telefonie op een gegeven moment plat gingen, bleef de vaste telefoonlijn in de studio bruikbaar. Via die lijn naar de laatste zender op Sint Peter Hill bleven de Sint-Maartenaren met elkaar verbonden.

No more personal opinions En dat zijn ze nog steeds. Op de autoradio klinken nog steeds de stemmen Gee Money en Suppa Kid, die aankondigen waar er water wordt uitgedeeld, welke apotheken opengaan en hoe laat de avondklok ingaat. Dat doen ze op een toon van Radio Oranje die in oorlogstijd in code de droppings van die nacht bekendmaakt. En net als toen zitten ook de inwoners van Sint-Maarten aan de radio gekluisterd. Laser 101 is namelijk nog steeds de enige nieuwsvoorziening in deze belangrijke periode. De officiële rampenzender van de regering is bijna twee weken na de ramp nog steeds niet in de lucht. De overheid is in deze crisis dus afhankelijk van één commerciële zender. Carty werkt graag met ze mee, maar staat onder druk. Hij wil er zelf niets over kwijt, maar de eilandsregering is weinig enthousiast over de populariteit van het station, omdat de presentatoren maar ook burgers die live inbellen te kritisch zouden zijn op de falende overheid tijdens en na de orkaan. Is het waar dat de premier persoonlijk heeft gedreigd dat Laser 101 wordt overgenomen door de overheid? Carty wil er niks over zeggen. Maar inbellende luisteraars worden de laatste tijd wel van te voren gescreend. En in de studio hangt de mededeling: No more personal opinions! En dat allemaal in het Koninkrijk der Nederlanden. Lees ook: Geen huis, geen water, wel hoop

