Hoe de Ginaftruck herrijst dankzij een Chinese investering

Vijfassers. Vijftigtonners. Zware vrachtwagens. Groot rijdend materieel dus. Daar staat fabrikant Ginaf in Veenendaal om bekend. Algemeen directeur Lambert Berends klopt zich op de borst. Letterlijk. "Hier zit het Ginaf-gevoel", zegt hij over de emotie die de zeventig werknemers voelen bij hun trucks. Zes jaar geleden stonden zij, trotse 'Ginaffers', op straat. Allemaal. Maar na het pijnlijke faillissement herrijst Ginaf uit de as dankzij een nieuwe Chinese eigenaar. Het bordje hangt bij de entree: CHTC.

Hoe oer-Hollands blijft Ginaf? Het voormalige familiebedrijf bouwt al sinds 1967 zware trucks onder eigen naam, Van Ginkels Automobielfabriek (Ginaf). Ze rijden voor de nationale bouwsector. Ginafs zie je op alle Nederlandse wegen. Het bedrijf blijft 'Hollands glorie', juist dankzij de nieuwe eigenaar, luidt de boodschap van Berends en van verkoopdirecteur Matthijs Boomkamp. Beiden keerden terug bij Ginaf.

Het duurt minstens vijf jaar voor de grote jongens ook met een productiemodel komen

Boomkamp toont in de productiehallen wat Ginaf tegenwoordig maakt. Maar eerst vertelt Berends over de nieuwe koers van de truckbouwer die op maat gemaakte vrachtwagens bouwt. "Wij waren en blijven een nichebedrijf", zegt hij. "Onze nieuwe aandeelhouder bouwt in China 'even' een fabriek voor twintigduizend elektrische bestelbussen per jaar. Zoiets vraagt CHTC niet van Ginaf. Dit jaar passeren wij voor het eerst sinds lang de grens van 200 trucks."

Dertig e-trucks per jaar Boomkamp toont in de eindmontagehal nieuwe Ginaf-producten. De motor van een mijnbouwtruck wordt getest. De reuzentruck wordt binnenkort afgeleverd in Duitsland. Ernaast staat een Daf met hydraulisch aangedreven Ginaf-vooras. Bestemming: Zwitserland. "Die motoren zet je met een druk op de knop aan en uit. Handig op steile hellingen als je even vierwielaandrijving nodig hebt. Dankzij onze HydroAxle-as hoef je geen zwaardere truck te kopen. Dat bespaart diesel en kosten." Helemaal geen diesel gebruikt de Ginaf-veegwagen die ernaast staat. Het is een elektrische truck, bestemd voor Hamburg. Waar grote truckfabrikanten nog prototypes tonen van stekkertrucks, bouwt het Veenendaalse bedrijf ze al enkele jaren op bestelling. "Het duurt minstens vijf jaar voor de grote jongens ook met een productiemodel komen", stelt Berends. Ginaf bouwt nu dertig e-trucks en grotere stekkerbestelbussen per jaar. "Hierin zit veel groei", zegt Boomkamp. Als ze trouwen, regelen per­so­neels­le­den een truck voor op hun trouwfoto's Natuurlijk bouwt Ginaf nog altijd de trucks waar het zo bekend om is. Berends wijst naar buiten, naar een zware zandkipper met vijf assen en tien wielen. Lang hield Ginaf vast aan dit ene product dat ook alleen in Nederland verkocht kon worden. Wet- en regelgeving voor wegvoertuigen in andere landen liet vijftigtonners elders niet toe. Het herrezen Ginaf is minder afhankelijk. "We hebben meer benen gekregen om op te staan met mijnbouw- en elektrische trucks erbij", stelt Berends.