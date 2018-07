Hoe de ene Donald de Twitter-strijd aanbindt met de andere

De meeste andere wereldleiders kijken bij de tweets van de Amerikaanse president liever de andere kant op dan dat ze zich via hetzelfde medium laten provoceren tot een reactie. Slechts één van hen doet dat wel, met de nodige snedigheid bovendien: Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders.

Toen Trump de Europese Unie gisteravond een nieuwe veeg uit de pan gaf door die Unie een voorname 'vijand' te noemen - weliswaar niet via Twitter, maar in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CBS - was Tusk er weer als de kippen bij. 'Amerika en de EU zijn de beste vrienden. Degene die zegt dat we vijanden zijn, verspreidt nepnieuws'.

Trump ligt al een tijdje overhoop met de EU en veel van haar lidstaten, zoals Duitsland. Hij vindt dat de EU de Verenigde Staten benadeelt op handelsgebied, door veel meer te exporteren dan te importeren. Bovendien is Trump van mening dat de Europese Navo-leden te weinig betalen aan hun eigen defensie.

In tegenstelling tot de meeste regeringsleiders en EU-kopstukken denkt Tusk kennelijk: je moet Trump bestrijden met zijn eigen middelen, in een simpele taal die hij begrijpt. Zoals deze tweet van 16 mei (Trump had toen net de atoomdeal met Iran opgezegd): 'Als je kijkt naar de laatste beslissingen van Donald Trump, zou je kunnen denken: met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Maar, eerlijk gezegd, de EU moet dankbaar zijn. Dankzij hem zijn we van alle illusies af. We realiseren ons dat als je een helpende hand nodig hebt, je die vindt aan het einde van je arm'.

Legendarisch is de tweet die Donald Tusk op 5 november 2016 verspreidde, aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarin was Hillary Clinton de favoriet. 'Laatste opmerking van mijn vrouw: één Donald is meer dan genoeg'.

Het lachen zal Tusk (en zijn vrouw) in de dagen erna ongetwijfeld zijn vergaan, maar vooral de laatste maanden is de assertiviteit en de soms wat wrange humor helemaal terug bij de Poolse oud-premier.

In de aanloop naar de Navo-top van vorige week, waarbij Trump zoals verwacht stevig uithaalde naar de in zijn ogen slecht betalende Europese leden van dit bondgenootschap, tweette Tusk: 'Beste @realDonaldTrump, de VS hebben geen betere bondgenoot dan de EU en zullen die ook nooit krijgen. Wij geven veel meer uit aan defensie dan Rusland en evenveel als China. Hopelijk twijfelt u er niet aan dat dit een investering is in onze veiligheid, wat niet met zekerheid kan worden gezegd over de Russische en Chinese uitgaven :-)'

Bij de ondertekening van een EU-Navo-overeenkomst voegde Tusk eraan toe: 'Dear America, waardeer je bondgenoten, uiteindelijk heb je er niet zo veel'.

Overigens is de Poolse 'EU-president' (880.000 volgers op Twitter) niet alleen zo direct tegen Trump (53,2 miljoen volgers). Hij kan ook stevig uit de hoek komen tegenover de EU-regeringsleiders wier Brusselse toppen hij een vijftal keer per jaar voorzit, alsmede tegen andere hotemetoten in de eigen EU-gelederen.

Zo bezocht hij op 25 juni de Britse premier May in Londen, op het moment dat de WK-koorts daar begon op te lopen na de 6-1-overwinning van de Engelsen op Panama. "Helaas hebben we met de brexit te maken met iets veel ingewikkelders dan een wedstrijd tegen Panama", zei Tusk in Downing Street tegen een wat ongemakkelijk lachende May, in een filmpje dat Tusk zelf verspreidde via Instagram, een ander platform waarop hij sinds april behoorlijk aanwezig is.

Ook toen Eurocommissaris Oettinger eind mei suggereerde dat de Italiaanse economie zich zo slecht zou ontwikkelen dat Italiaanse kiezers er voortaan wel voor zouden waken om op populisten te stemmen, liet Tusk snel van zich horen. 'Mijn oproep aan alle EU-instituties: respecteer alsjeblieft de kiezers. Wij zijn er om hen te dienen, niet om hen de les te lezen'.

