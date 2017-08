Hoe de Biltse ontuchtzaak het wantrouwen tegen mannen aanwakkert

Mannen die met kinderen werken, worden onterecht in een hoek gezet en zijn ineens allemaal een beetje verdacht. Het vertrouwen liep na de affaire Robert M. in 2010 al een knauw op.

Terecht benadrukt Partou dat het incident in De Bilt, waar een mannelijke medewerker volgens het OM ontucht heeft bekend met twee zusjes, niet te vergelijken is met de enorme omvang van de zaak van crèchemedewerker Robert M. Hij is veroordeeld voor misbruik van tientallen zeer jonge kinderen.

'Er is een goed gesprek nodig om de frustraties bij mannelijke leerkrachten te kanaliseren' Saskia Speelman van Brancheorganisatie Kinderopvang

Toch duikt die affaire op in ieders hoofd. Toen kregen mannen te maken met wantrouwen over hun beroepskeuze, nu lijkt dat weer op te laaien. "Er wordt opnieuw een enorm stigma over mannen uitgerold", zegt Saskia Speelman van Brancheorganisatie Kinderopvang. "Alsof zij allemaal potentiële daders zijn."

Emoties De van ontucht verdachte medewerker in De Bilt werkte op een buitenschoolse opvang die veel aandacht besteedt aan sport. De man was ooit personal trainer en deed met de kinderen veel aan beweging. Dat maakt het in crèches geldende 'vier-ogenprincipe' ingewikkeld, nog los van het gegeven dat dit met oudere kinderen op de buitenschoolse opvang sowieso moeilijk te realiseren is. "Kinderen moeten het op de opvang ook leuk hebben", zegt Speelman van de brancheorganisatie. "Daarbij is er niet, zoals op een crèche, sprake van slapen of luiers verwisselen. De setting is heel anders. En dat is nog los van de vraag hoe we dat dan gaan betalen." 'Ik weet dat mannen zijn afgeknapt op het wantrouwen dat ze ervaren' Edwin Borger, meester in het basisonderwijs Niet alleen Twitteraars zeggen dat mannen niet thuishoren in de kinderopvang, Speelman hoort van aangesloten kinderopvangorganisaties dat er op verschillende locaties "een goed gesprek nodig is om de frustraties en emoties bij mannelijke leerkrachten te kanaliseren". Omdat de mannen op Twitter lezen dat ze vast pedofiel zijn omdat ze met kinderen werken, of omdat ouders na jarenlang goed contact ineens vragen stellen bij hun aanwezigheid.

Afknappen Mannen moeten zich sinds Robert M. meer dan ooit bewust zijn van hoe ze met kinderen omgaan, zegt Edwin Borger, meester in het basisonderwijs. "Toen dat in de openbaarheid kwam, merkte ik dat er anders naar mij werd gekeken dan daarvoor. Mensen vroegen nog net niet: 'ben jij er ook zo een'?" Ook hij vreest dat die houding na het incident in De Bilt terugkeert. "Dat is buitengewoon treurig", zegt hij. Niet alleen voor mannen die al in de kinderopvang of het onderwijs werken. Het doet, vreest hij, ook weinig goeds voor het streven naar meer mannen voor de klas en in de opvang. "Ik weet dat mannen zijn afgeknapt op het wantrouwen dat ze ervaren", zegt Borger. Met collega's tracht hij onder de noemer 'Meesters in het onderwijs' meer mannen voor de klas te krijgen. Bij wijze van voorbeeld vertelt hij het verhaal van een meester over wie een officiële klacht werd ingediend omdat hij een kind op schoot had genomen nadat die van de glijbaan afviel. "En echt met zijn gezicht voorover op de grond", zegt Borger. "Misbruik is verschrikkelijk, laat dat duidelijk zijn. Maar dergelijke overspannen reacties zijn niet goed. Je ontzegt een kind er ook iets mee door hem niet op schoot te nemen als hij valt."

