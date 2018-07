Hoe China Oost-Europa verleidt met investeringen

Probeert Peking een wig te drijven tussen de Europese Unie en Oost-Europa? Die vrees klinkt in een aantal West-Europese landen, met name in Duitsland, aan de vooravond van een topontmoeting in Sofia. Daar ontmoet de Chinese premier Li Keqiang vandaag en morgen regeringsleiders van zestien Oost-Europese landen, van Estland tot Albanië. Griekenland is deze keer ook uitgenodigd.

De groep van 16+1 komt sinds 2012 regelmatig bijeen. China kondigde toen aan meer te willen investeren in Oost-Europa en zei daarvoor 10 miljard dollar vrij te maken. Enkele jaren later kwam daar nog eens drie miljard dollar bij. De Oost-Europese landen, waaronder elf EU-lidstaten, kunnen die investeringen goed gebruiken en China heeft grootse plannen, onder de noemer van de 'Nieuwe Zijderoute' die via Centraal-Azië naar Europa loopt.

Het lijkt erop dat China nog even duidelijk wil maken dat het zijn eigen gang gaat in Oost-Europa

Invloed De verdenking in Brussel is dat China met deze projecten probeert zijn invloed te vergroten. Niet alleen met geld en infrastructuur, maar ook door persoonlijke banden. Zo is de Chinese voormalige topbestuurder Ye Jianming nu economisch adviseur van de Tsjechische president Milos Zeman. Ye, die leiding gaf aan energieconcern CEFC, is in China beschuldigd van corruptie. Er loopt een juridisch onderzoek tegen hem. Ondertussen vallen de concrete investeringen nog tegen. Er zijn plannen voor een nieuw vliegveld bij Warschau, een snelweg van Belgrado naar de kust van Montenegro en twee nieuwe kernreactoren in Roemenië. Maar veel meer dan plannen zijn dat nog niet. Meer kansen liggen er voor een snelle spoorverbinding tussen Boedapest en Belgrado, waar de trein nu nog boemelt. In november vorig jaar, bij de laatste bijeenkomst van de 16+1, is aangekondigd dat het werk aan deze spoorlijn binnenkort begint. De inwoners van Belgrado kunnen nu al een concreet resultaat zien liggen van de Chinese investeringen. De Pupin-brug over de Donau, in de volksmond de Chinese brug genoemd, is aangelegd met Chinees geld. De brug werd in 2014 geopend door premier Li Keqiang, die vandaag naar Sofia komt. De top in Sofia vindt vroeger in het jaar plaats dan gebruikelijk, op verzoek van de Chinezen. Nu valt de bijeenkomst kort voor een topontmoeting tussen China en de EU, over tien dagen in Peking. Het lijkt erop dat China zo nog even duidelijk wil maken dat het zijn eigen gang gaat in Oost-Europa, voor de EU-bestuurders daar een punt van maken. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zal dat punt naar verwachting inderdaad ter sprake brengen, als Li haar morgen in Berlijn ontmoet.

Handelstarieven Ondertussen probeert China de EU te verleiden tot een gezamenlijk standpunt tegenover de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft handelstarieven opgelegd aan China en de EU, en die hebben op hun beurt eigen tarieven aangekondigd. Trump, die vindt dat andere landen de VS benadelen, heeft de EU in dit verband 'mogelijk net zo erg als China' genoemd. China heeft dus redenen genoeg om de EU te vriend te willen houden, en Li ontkent in een artikel in twee Bulgaarse kranten dan ook dat hij de unie uit elkaar wil spelen. "China steunt, nu en in de toekomst, de Europese integratie en verwelkomt een verenigd, stabiel, open en welvarend Europa en een sterke euro." Dat moet de EU-bestuurders als muziek in de oren klinken.

