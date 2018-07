Hoe chaotisch wielrennen kan zijn: een kettingreactie van fouten bij Sunweb

Fout 1: teamleden raken elkaar kwijt

Het is chaos in het peloton. Motoren rijden overal, de helikopters vliegen vlak boven de renners. Er is stress, de laatste klim komt er bijna aan. De fietsen zingen, is het niet door piepende schijfremmen dan wel door het geluid van schakelsystemen.

Tom Dumoulin zit helemaal niet verkeerd, zo linksvoor in het peloton op 5,6 kilometer voor de finish. In het wiel van Romain Bardet, toch een van de favorieten voor de dagzege. Maar eigenlijk is dat helemaal niet goed. Hij moet in het wiel zitten van een ploeggenoot. Alleen, die is Dumoulin enkele honderden meters eerder kwijtgeraakt. Ploeggenoten van dezelfde lengte zitten rechts van de weg.

De radio kraakt en Ten Dam ziet Dumoulin dus te laat aankomen. Hij wordt straal voorbijgereden

Als het peloton een onverwachte slinger maakt, raakt Dumoulin hoogstwaarschijnlijk het pedaal of het derailleur van Bardet. Pats, zeggen elf van de zestien spaken in zijn voorwiel. Het is een wonder dat hij niet valt en een flauwe bocht nog weet te ronden.

Maar hij moet wel stoppen, aan de verkeerde kant van de weg. Wie een probleem heeft, stopt normaal gesproken rechts. Alleen Simon Geschke ziet meteen dat Dumoulin een probleem heeft, maar die rijdt wat verder achteraan. Hij geeft zijn wiel af. Zijn fiets afstaan kan niet, want hij is een stuk kleiner dan Dumoulin.