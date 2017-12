Hoe bijzonder Kuijt was, toont Feyenoord nu zonder hem

10. John van ‘t Schip Lees verder na de advertentie Goed dat hij terug is. Een waardige trainer die weet wat (hij) wel en niet kan. Jullie scoren te weinig, werd gezegd, toen PEC Zwolle met 0-1 van PSV had verloren. “Wij zijn PEC Zwolle, hè”, zei Van ’t Schip met een fijn lachje.

9. Onze Marokkanen Karim El Ahmadi, Hakim Ziyech, de broertjes Amrabat, zij gaan wél naar het WK. Hadden wij het WK gehaald, als Ziyech en de jongste Amrabat voor Oranje hadden gekozen? Ik denk het niet.

8. Matthijs de Ligt Het grootste talent van Nederland, een verstandige jongen ook. 18 jaar, hè, acht-tien, en als hij zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het ontslag van trainer Marcel Keizer bij Ajax, is dat hoorbaar niet de holle frase die dat vaak bij spelers is. Alleen hij, zei Ronald de Boer, had meegekund in het grote Ajax van 1995.

7. Erik ten Hag “Ook voor Erik ten Hag zou Ajax een mooie uitdaging zijn”, zei Erik ten Hag, zoals Louis van Gaal over zichzelf kon spreken. Hij mag Ajax gaan trainen. Maar ho, ben je daarmee een winnaar? Is Virgil van Dijk dat, nu Liverpool op de markt van lucht 84 miljoen euro voor hem betaalt? Eerst maar eens zien, in beide gevallen.

6. Quincy Promes Speelt in Rusland de pannen van het dak, zei bondscoach Danny Blind ons steeds. In Oranje zagen we er nooit iets van. Eind van het liedje: Blind weg, geen WK, Quincy Promes (ex-Go Ahead Eagles) speler van het jaar in Rusland. Wie wist dat Jackie Groenen zó goed was? Mannelijke stijl, pragmatisch als Jan Wouters.

5. Giovanni van Bronckhorst Zie in grote lijnen de nummer 10 van dit lijstje. Vorig seizoen kon betoverend veel (niet het minst door de nummer 1 van dit lijstje). Nu is Feyenoord weer de verzameling gewone voetballers die het toen feitelijk ook was. De trainer bleef zichzelf.

4. Jackie Groenen Ja, vleugelspeelster Lieke Martens trok van onze voetbalvrouwen de meeste aandacht. Spits Vivianne Miedema scoorde. Maar wie wist vooraf dat middenvelder Jackie Groenen zó goed was? Qua inzicht en stijl de meest mannelijke voetballer van het stel – pragmatisch als Jan Wouters vroeger. Om niet te zeggen dat onze mannelijke ploegen zo’n type stuk voor stuk node missen.

3. Arjen Robben De enige van zijn generatie die besefte dat hem met zijn status één ding overbleef: het einde van zijn interlandcarrière zelf regisseren. Maar wat moet deze topsporter pur sang innerlijk óók hebben gegromd: een ereronde, als niet-WK-ganger, door de Arena.

2. Sarina Wiegman Evenwichtige coach van de Nederlandse voetbalvrouwen, de Europese kampioenen. Op haar sterkst na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland (0-0), eind november. Speelster Lieke Martens had in de microfoon gehuilebalkt, zoals de mannen dat jaren hadden gedaan: over een defensieve tegenstander die ‘niet wilde voetballen’. Dat gaan tegenstanders tegen ons doen, zei Wiegman, en daar moeten wij maar een oplossing voor vinden.