Hoe bereik je die magische marathontijd van 1.59.59?

Het wordt wel eens de ‘missie naar mars’ van het marathonlopen genoemd. De reis naar de magische grens van een tijd onder de twee uur. Twee jaar geleden mislukte het, maar Eliud Kipchoge was in de buurt.

Op het formule-1 circuit van Monza liep de 34-jarige Keniaan tijdens een experiment naar een tijd van 2.00.25. Dit najaar gaat hij een nieuwe poging wagen, ergens in of bij Londen. Maandag werden de nieuwe plannen bekend gemaakt.

Wetenschappers, coaches en voedingsdeskundigen hadden zich voor het plan van Monza twee jaar lang gebogen over de vraag hoe de magische grens doorbroken zou kunnen worden. Er werd gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen die in een normale wedstrijd niet zijn toegestaan.

Het project van twee jaar geleden, bedacht door sponsor Nike, draaide om drie goede lopers die op jacht gingen naar een historische tijd. Kipchoge, toen nog niet in het bezit van het wereldrecord (2.01.39), moest het opnemen tegen Lelisa Desisa en Zersenay Tadese. Chemieconcern Ineos, dat onlangs ook het hoofdsponsorschap van wielerploeg Sky overnam, wil het anders doen. Nu wordt het een volledige Kipchoge-show. “Hij was natuurlijk op de tijd gericht, maar ergens in zijn achterhoofd zat toch dat hij ook nog even af moest rekenen met twee andere atleten. Dat hoeft nu niet.”

Wetenschappers voorspellen dat het nog tot het jaar 2075 duurt tot er een marathon onder de twee uur wordt gelopen, Valentijn Trouw denkt dat 2019 het jaar wordt. De manager van Kipchoge zegt dat er veel is veranderd in twee jaar. “Vijfentwintig seconden is veel. Maar ik denk dat het realistisch is. Eliud is zoveel beter geworden.”

Het racecircuit van Monza was nagenoeg perfect voor een snelle tijd. Lange rechte stukken, weinig bochten. Voor de nieuwe poging wordt er gezocht naar een vergelijkbare plek. “We zoeken een rondje van ongeveer drie kilometer, zonder scherpe bochten, met lange rechte bochten en vlak”, zegt Trouw, die via het Nederlandse sportmanagementbureau Global Sports Communication betrokken is bij het project.

Meer drinken

In Monza was het weer op 6 mei 2017 net niet perfect. De luchtvochtigheid was iets te hoog. Ook moest Kipchoge iets te veel moeite te moeten doen om een bidon aan te pakken. “We hebben toen geen slimme plek gekozen om een drankpost te maken, omdat de weg daar een heel klein beetje omhoog liep. Het is al zwaar om op dat hoge tempo drank binnen te krijgen. Als er dan ook nog iets oploopt is het des te moeilijker om daar te drinken.”

De plek waar zijn bidons klaar staan komt nu op een logischer punt waar hij meer ontspanning heeft. Dan kan Kipchoge makkelijker drinken.

Hij moet ook méér drinken, was de conclusie van de mensen die betrokken waren bij het project. Nu slaat hij niet zo snel meer een slok over, zo bleek een week geleden nog bij de marathon van Londen. Vlak voor zijn eindsprint nam de Keniaan snel nog een slok, waarna hij zijn laatste concurrent afschudde en naar de winst liep in de een na beste tijd ooit gelopen.

Alle details moeten straks kloppen. Kipchoge gelooft dat hij het kan. In Monza was hij al onverslaanbaar, maar nu heeft hij ook het wereldrecord op zijn naam staan. Vorig jaar liep hij in Berlijn 2.01.39. “Eliud groeit nog steeds. Dat zien we elke keer weer in de training. Hij heeft al een poging gedaan, en daarvan geleerd. Hij kan het, dat geloven we.”