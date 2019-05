Hoe beleeft Nederland de landelijke ov-staking? ‘De stations zijn een oase van rust’

Bijna het hele openbaar vervoer ligt vandaag plat. Ov-medewerkers staken voor een bevriezing van de pensioenleeftijd. Ov-bedrijven raden mensen af om naar de stations te komen, op de wegen is het na de drukte in de ochtendspits nu weer rustig, meldt de ANWB. Vrijwel alle files zijn inmiddels opgelost.

In Amsterdam reden duizenden fietsers vanochtend door de Amsterdamse IJ-tunnel waar normaal alleen auto’s mogen rijden. Omdat ook de schippers van de pontveren over het IJ staken, heeft de gemeente de tunnel - een kilometer lang en een kleine twintig meter diep - opengesteld voor fietsers in plaats van auto’s. Dat leverde aan de noordkant enkele boze reacties op van verraste automobilisten.

Zowel de IJtunnel als de Coentunnel zijn vandaag gesloten voor auto’s, vrachtwagens en motoren. Alleen nood- en hulpdiensten mogen door de tunnel. Op Amsterdam Centraal is het erg rustig. De reizigers die wel op het station rondlopen, zijn toeristen die tot hun verrassing horen dat er geen treinen rijden.

Taxichauffeurs op Schiphol profiteren ondertussen van de staking. Ze hebben het naar eigen zeggen drukker dan anders. “Het is erg druk vandaag”, aldus een taxichauffeur bij vertrekhal 1. “Ik moet zo ook gelijk weer iemand mee terug nemen naar Rotterdam. Van mij mogen ze elke dag wel staken.” Hij rekent geen hogere tarieven voor zijn ritten. “Ik houd gewoon de meterprijs aan.”

In de aankomsthal is het niet drukker dan anders, eerder rustiger dan andere dinsdagen. Buiten rijden taxi’s af en aan, maar de verwachte chaos blijft uit. Een taxichauffeur zegt het niet drukker te hebben dan anders, terwijl hij een paar buitenlandse passagiers helpt met het inladen van hun bagage.

“Bij het inloggen werd het meteen aangekondigd”, zegt Jordan. “Toen hebben we onze ouders gebeld. We moeten naar Delft. Onze ouders moeten eerst een auto huren, dus het zal nog wel een uur of drie duren voordat ze hier zijn”, zegt Deanne. Jordan: “We hebben geen idee waarom er gestaakt wordt, misschien krijgen deze mensen niet genoeg betaald of zo? In elk geval is het nu gewoon wachten.”

Jordan en Deanne Janszen zitten op hun koffer in de aankomsthal van Schiphol. Ze zijn vanochtend om zes uur aangekomen met een vlucht vanuit hun woonplaats Sydney. Pas toen ze inlogden op de wifi van de luchthaven, kwamen ze erachter dat er een staking was.

NS-topman Roger van Boxtel stapt de vrijwel lege stationshal in en kijkt enigszins verbaasd om zich heen. “Ongelooflijk”, zegt hij tegen een paar NS-medewerkers als hij ziet hoe rustig het is. “Kennelijk is de boodschap toch goed doorgekomen en daar ben ik blij mee, en ook dat er toch een pendeldienst rijdt naar Schiphol.”

Dat de meeste mensen goed op de hoogte waren van de landelijke staking, bleek ook al op het centraal station van Amsterdam. Het is er vrijwel leeg, deze ochtend. Heel anders dan de bijenkorf die het normaal is in de ochtendspits.

“We krijgen veel vragen of de bussen al of niet rijden en hoe je naar een bepaalde bestemming komt. Maar de drukte valt tot nu toe erg mee. De meeste passagiers berusten erin”, zegt Douma, die een aantal velletjes met instructies voor reizigers heeft meegekregen. “We krijgen eigenlijk de meeste vragen van Nederlanders, minder van buitenlandse reizigers.”

Om passagiers op gang te helpen heeft Schiphol vandaag een aantal personeelsleden gevraagd om hen te informeren. Kevin Douma is normaal gesproken functioneel beheerder op de luchthaven, maar staat vandaag buiten met een geel hesje waar ‘airport assistant’ op staat. Zelf had hij weinig last van de ov-staking; hij woont dicht bij Schiphol en is op de fiets gekomen.

Rond 10.00 uur zegt Schiphol-woordvoerder Hans van Boxtel dat de situatie “beheersbaar” is: “Als mensen maar eenmaal hier zijn, verloopt alles zoals op andere dagen. Ik heb de indruk dat veel mensen opvolging hebben gegeven aan onze oproep om niet naar Schiphol te komen als dat niet strikt noodzakelijk is.

“Het is vervelend voor de reizigers, maar ik heb begrip voor de zorgen van ons personeel”, zegt Van Boxtel. “Ik sprak net nog een van onze machinisten, die zei dat hij in de 36 jaar dat hij bij de NS werkt nog nooit heeft gestaakt. Hij staakt nu niet voor het geld, maar voor zijn kinderen. Daar heb ik begrip voor.”

Dat is goed gelukt, aldus Van Boxtel. “We hebben mensen bereid gevonden, of hen aangewezen. Je wilt natuurlijk niet dat wél werken wordt gezien als het breken van de staking. Zij zien het als het uitvoering geven aan een gerechtelijk bevel.

De pendeldienst die vandaag elk kwartier heen en weer naar Schiphol rijdt, is er gekomen op last van de rechter. Hij volgde afgelopen zondag in kort geding de redenering van Schiphol dat anders mogelijk chaos zou ontstaan op de luchthaven, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Dat betekende wel dat de NS personeelsleden bereid moest vinden om toch te werken.

‘Toch een dagje vrij’

Redacteur Cindy Cloin doet verslag vanuit Nijmegen.

Op een normale ochtend gonst het op het station van Nijmegen van de reizigers, nu hoor je enkel de regendruppels op het dak tikken en een paar duiven koeren. Het aantal mensen op het station is op twee handen te tellen. Alexandra Melicov kijkt verbaasd op het stationsbord, waar achter elke eindbestemming de mededeling ‘cancelled’ staat. “Ik werk in Cuijk en had wel gehoord over de staking, maar ik dacht dat het alleen over de bussen ging. Ik had geen idee dat de treinen niet zouden rijden.” Het feit dat ze uit Roemenië komt zal ongetwijfeld meespelen, zegt ze zelf. “Ik volg het nieuws niet zo.” Ondertussen belt ze haar baas met de vraag of er nog collega’s zijn met wie ze mee kan rijden naar haar werk. “Of ik moet gaan fietsen.” Vijftien kilometer, terwijl de bellen centimeters hoog op de weg spatten. “Misschien neem ik toch maar een dagje vrij dan.”

Een afgesloten perron op station Schiphol. © ANP

Nu heel Nederland aanschuift in de file, door de regen fietst, of thuis een kop koffie inschenkt, is het op de stations een oase van rust. Melanie Rutten opende vanmorgen, net als altijd, om zes uur de Albert Heijn To Go op het station. “Er is niks te doen, nog geen tiende van het aantal klanten dat we normaal krijgen. De mensen die komen zijn vooral buitenlanders die niet van de staking wisten of een enkeling die hoop heeft dat er toch een trein rijdt. Helaas. Helemaal niks.”

Op het naastgelegen busstation is het iets drukker. En warempel, er komen en gaan ook enkele bussen. Zoals lijn 300 naar Arnhem, met buschauffeur Gerard Hartemink. “Als je niet meedoet met de staking, kun je je bus halen en gaan rijden. Dat is met het treinverkeer wat ingewikkelder.” Hartemink gaat bijna met pensioen. “Daarom is er voor mij persoonlijk geen reden om te staken. Ik was het ook niet eens met de opzet. Je werk neerleggen en dan thuis op de bank gaan zitten, vind ik niet de manier. Dan moet je ook ergens van je laten horen en de barricaden op.”

Voor de tientallen reizigers is het afwachten of er een bus rijdt naar hun bestemming. Hartemink: “Ik vind het wel dapper, dat er toch mensen hoopvol staan te wachten. Je kunt met mij mee naar Arnhem maar er is geen enkele garantie dat je vanmiddag weer terug in Nijmegen kunt komen.” Een vriendelijk bedankje dat hij toch rijdt, kan er bij de reizigers niet vanaf. Hartemink: “Ze kijken net zo stug voor zich uit als anders.”