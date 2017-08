Hoe begin je een dictatuur? Maduro vordert gestaag

Een andere burgemeester is om aan celstraf te ontkomen het land ontvlucht. Collega Alfredo Ramos van de gemeente Iribarren (1,1 miljoen inwoners) is vrijdag opgepakt en sindsdien incommunicado. Leopoldo Lopez, lang stadsdeelburgemeester in Caracas, kreeg eerder al dertien jaar cel voor 'aanzetten tot geweld'. Vóór de 'verkiezing' voor de almachtige Grondwetgevende vergadering die Maduro op 30 juli hield, werden ambtenaren bedreigd: wie niet zou stemmen kon werk of uitkering verliezen.

De laatste ontwikkeling is dat het Maduro-getrouwe opperste gerechtshof een heksenjacht is begonnen op het resterende tachtigtal burgemeesters van de oppositie. Ramon Muchacho van stadsdeel Chacao in de hoofdstad Caracas kreeg gisteren bij verstek 15 maanden cel: hij had barricades van demonstranten laten staan. "Ik verdedigde het grondwettelijk recht op protest", aldus een ondergedoken Muchacho op Twitter.

Monopoliseer de inkomstenbron

Venezuela's economie - of wat daarvan over is na vier jaar recessie - drijft op inkomsten uit de rijke olievelden. Daarom is het belangrijk dat Maduro ook de greep van het 21ste eeuwse socialisme op staatsoliebedrijf PDVSA versterkt. Dat doet hij vol verve. In januari werden de nodige topmanagers ontslagen.

Het is hier een ramp, maar toch moeten we applaudisseren Een medewerker van een raffinaderij

Recente politieke benoemingen gaan ten koste van ervaring, klaagde een twintigtal anonieme (ex)medewerkers gisteren tegen persbureau Reuters. "Vaak nemen leidinggevenden de telefoon niet eens op, beantwoorden zij geen e-mails. Opvallend hoe jong en onvoorbereid sommige managers zijn", aldus een vertegenwoordiger van een buitenlands bedrijf dat PDVSA bevoorraadt tegen Reuters. De aan de Stanford-universiteit opgeleide directeur Eulogio Del Pino is vleugellam gemaakt.

Waar enkele jaren terug een tanker in twee tot drie dagen geladen was, kost dat door de chaos nu 30 tot 40 dagen. De productie is gezakt naar het laagste niveau in 25 jaar, de raffinaderijen doen maar een fractie van wat ze kunnen. Werknemers moeten politieke sessies bijwonen en voor de regering stemmen. "Het is hier een ramp, maar toch moeten we applaudisseren", zegt een medewerker. Als president Trump (Amerika is de grootste afnemer) PDVSA de duimschroeven zou aandraaien, zou dat een groot probleem worden. Statoil (Noorwegen) en Repsol (Spanje) hebben hun medewerkers teruggehaald. PDVSA's leiding is in elkaar bevechtende koninkrijkjes uiteen gevallen. Dat kan de motor van de economie in gevaar brengen. Het zou Maduro en zijn generaals moeten interesseren: hoeveel politieke sessies kunnen werknemers verteren eer PDVSA failliet gaat?

