Hockeysters slagen met vlag en wimpel

Ook Alyson Annan, bondscoach van de Nederlandse hockeysters, kon zondagavond haar doelstellingen stuk voor stuk afvinken na de halve finale van de Hockey World League in Brussel. Een week na de toernooizege van de mannen in Londen triomfeerden eveneens de hockeysters. Dankzij twee benutte strafcorners van Caia van Maasakker won Oranje van China (2-0).

Daarmee zag Annan drie doelstellingen slagen. Allereerst pakte Oranje in Brussel een ticket voor het WK, volgend jaar in Londen, en daarnaast werd de finale behaald, waarmee haar jonge ploeg de nodige ervaring opdeed voor het EK, later dit jaar in Amsterdam.

“Dit geeft mijn speelsters vertrouwen voor de toekomst”, liet Annan weten vanuit Brussel. “Vooral qua samenspel zijn we de afgelopen weken gegroeid. We weten elkaar steeds makkelijker te vinden en hebben als team stappen gemaakt in de stijl die we graag willen spelen.”

De halve finale van de Hockey World League bleek een ideaal po­dium om nieuwe, internationaal onervaren speelsters te laten proeven van het echte werk. Annan moest na de Spelen van Rio haar elftal fors wijzigen door het stoppen van een aantal gezichtsbepalende speelsters, onder wie Maartje Paumen, Ellen Hoog, ­Naomi van As en Joyce Sombroek. Daarvoor in de plaats staan nu talenten als Pien Sanders en Frédérique Matla. Aanvoerster Marloes Keetels was tevreden over de jongelingen. “Het geeft mij een kick om te zien hoeveel talent wij als hockeyland hebben”, zei de nieuwe captain.

Geringe productie

Een kritische kanttekening is misschien de geringe productie van Oranje in Brussel. Ondanks veel cirkelpenetraties kwamen de Nederlandse hockeysters moeilijk tot scoren in de knock-outfase van het toernooi. Een troost is dat Van Maasakker, die belast is met de erfenis van strafcornerspecialist Paumen, met scherp schiet vanaf de cirkel. Zij wist in alle zeven wedstrijden te scoren.

Qua veldspel oogde de Nederlandse formatie soeverein. Ook tegen China, achtste op de wereldranglijst, domineerde Oranje vanaf de eerste minuut. De ploeg kwam geen moment in gevaar. Dat Oranje ook over mentaliteit beschikt, bleek vooral zaterdag in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland. In die wedstrijd ontsnapte Nederland op miraculeuze wijze.

De regerend wereldkampioen leek na shoot-outs verslagen, maar de videoreferee bood een herkansing, omdat onduidelijk was of de winnende shoot-out van Nieuw-Zeeland binnen acht seconden de doellijn had gepasseerd. Oranje sloeg vervolgens toe in de achttiende shoot-out. Keepster Anna Veenendaal stopte een Nieuw-Zeelandse poging en zondag werd daar een vervolg aan gegeven tegen China.