Hockeyploeg gaat als eenheid naar het WK

Zeven treffers, een effectieve strafcorner en soms vloeiend aanvalsspel. De Nederlandse hockeyers stappen vrijdag met vertrouwen het vliegtuig in richting India, waar volgende week het WK hockey begint in Bhubaneswar.

Maandagavond won het elftal van bondscoach Max Caldas de ‘uitzwaaiwedstrijd’ op het sfeervolle complex van Hurley van WK-ganger Ierland. Dat deed het, geteisterd door een snijdende oostenwind, met overtuigende cijfers (7-1). Ruim tweeduizend toeschouwers zagen dat Mirco Pruyser, Mink van der Weerden, Jeroen Hertzberger (allen twee keer) en Seve van Ass tot scoren kwamen.

Qua productiviteit zit het wel goed bij het Nederlandse team. “Zeven goals tegen Ierland is gewoon netjes”, constateert Caldas. Zijn elftal won eerder deze maand het vierlandentoernooi in Valencia, waar Nederland te sterk was voor de mede-WK-gangers Ierland, Engeland en Spanje.

Maar het belangrijkste winstpunt moet tot uiting komen op het WK, een toernooi dat Nederland in 1998 voor het laatst won. De afgelopen twee jaar is er veel tijd en energie ­gestoken in de onderlinge verbinding. Dat was nodig na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar Oranje – winnaar van de laatste twee EK’s – als eilandjes uit elkaar viel toen het onder druk kwam te staan. Een teleurstellende vierde plaats was het gevolg.

De afgelopen twee jaar is er veel tijd en energie ­gestoken in de onderlinge verbinding

Spits Pruyser, die maandag na zes interlands zonder doelpunt eindelijk weer eens wist te scoren, noemde de maand voor de Spelen in Rio de stomste periode ooit bij Oranje. Iedereen was met zichzelf bezig, zag hij. “Het is nu honderdtachtig graden een andere wereld”, meent de speler van Amsterdam. “We zijn meer een eenheid. Dat gevoel heb ik althans wel. Voorheen was het angstig, een beetje bekrompen, met weinig vertrouwen in elkaar. Dat is nu anders. Iedereen kan gewoon zichzelf zijn.”

Strafcornerspecialist Van der Weerden is eenzelfde mening toegedaan. “We hebben de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd in elkaar”, stelt de speler van Oranje-Rood na het ­afsluitende oefenpotje. “Dat begint buiten het veld, maar zie je uiteindelijk ook terug binnen de lijnen.”

Waardes Het is niet van de ene op de andere dag dat de hockeyers volledig zichzelf kunnen zijn bij Oranje. Er is veel over gesproken. Ook met externe partijen. “Eerst hebben we onze waardes vastgesteld”, meent Caldas. “En vervolgens hebben we gekeken welk gedrag er bij die waardes hoort. Iedereen heeft daarin ruimte om te vertellen wat hij van iets vindt. Of je nu achttien of dertig bent.” Nederland, dat in de poulefase van het WK Maleisië, Duitsland en Pakistan treft, zal onherroepelijk beproefd worden in India. Caldas verwacht dat zes, zeven landen volgende maand kans maken op de wereldtitel. “Wij zijn één van die landen, maar het zal heel close worden. Ik verwacht het spannendste WK ooit”, voorspelt de coach. De strafcorner kan bepalend zijn voor de kleur van de medaille op het WK. Van der Weerden, die maandagavond doel trof met een formidabele backhand en één keer raak schoot uit een corner, straalde zelfvertrouwen uit in de ‘uitzwaaiwedstrijd’. “Het was misschien niet super, maar Ierland heeft een fantastische keeper (Kampong-goalie David Harte, red.), dus twee doelpunten uit zeven strafcorners is gewoon netjes”, oordeelt hij. Aan de andere kant voorkwam doelman Pirmin Blaak (Oranje-Rood) dat Oranje meer dan een tegentreffer moest incasseren. Blaak krijgt op het WK de voorkeur boven Sam van der Ven (HGC). Of strafcornerspecialist Van der Weerden extra druk voelt nu de verschillen waarschijnlijk klein zullen zijn op het WK? “Nee”, zegt hij nuchter. “Ik wil iedere bal goed raken. Die druk is altijd hetzelfde.” De eendracht van het elftal viel maandagavond ook na afloop te ­bespeuren, toen alle spelers langs het lint met handtekeningenjagers trokken. Het was een vrolijk, optimistisch afscheid van het thuispubliek. Caldas zag het glimlachend aan. Of hij vrijdag zelf anders het vliegtuig instapt? “Ik ben rustig. Heel rustig.”

