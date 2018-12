Hockeymannen wacht overwerk op het WK in India

De Nederlandse hockeyers hadden twee scenario’s klaarliggen voor het WK hockey in India. In zes óf zeven wedstrijden naar de finale in Bhubaneswar.

Sinds woensdagmiddag, na een pijnlijke nederlaag tegen Duitsland (4-1), is de kans groot dat het elftal van bondscoach Max Caldas wordt veroordeeld tot extra werk. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich direct voor de kwartfinales, terwijl de nummers twee en drie een tussenronde spelen om zich bij de laatste acht te kunnen voegen. Duitsland, dat de eerste poulewedstrijd won van Pakistan (1-0), lijkt nu verzekerd van groepswinst.

Het riep onherroepelijk herinneringen op aan de halve finale tijdens de Olympische Spelen in Rio, waar Oranje er hard af ging tegen België en uiteindelijk de troostfinale – even-eens tegen Duitsland – na shoot-outs verloor. Met één belangrijk verschil: de harde nederlaag van woensdag is nog niet fataal.

Caldas zag dat er tot het vierde kwart eigenlijk niets aan de hand was voor Oranje. Verga had Nederland in de dertiende minuut op voorsprong gebracht tegen Duitsland en ook daarna kreeg Nederland, in 1998 voor het laatst wereldkampioen, kansen genoeg in Bhubaneswar. De Geus, Bakker, De Voogd en Hertzberger, die zaterdag nog goed was voor drie treffers in de openingswedstrijd tegen Maleisië (7-0), misten echter scherpte in de afronding. “In het vierde kwart viel mijn ploeg uit elkaar”, zei Caldas tegenover hockey.nl. “Er leek toen iets te knakken in het team.”

“Dit is een belangrijke les voor ons”, liet aanvoerder Billy Bakker telefonisch weten na de nederlaag. “We moeten ons realiseren dat er veel goede tegenstanders zijn dit WK en dat we – als we voor de titel willen gaan – elke wedstrijd keihard moeten vechten voor elkaar.”

Nog hongeriger

Oranje, dat sterk was begonnen, gaf het initiatief langzaam uit handen in de tweede groepswedstrijd. Duitsland ging efficiënter met de kansen en strafcorners om. Uit de eerste Duitse corner raakte Müller nog de paal, maar even later was diezelfde speler verantwoordelijk voor de gelijkmaker. In het vierde kwart zakte Oranje ver terug. Windfeder benutte de vierde Duitse corner, Miltkau passeerde doelman Blaak van dichtbij en Rühr verzilverde vlak voor tijd nog een strafbal: 4-1.

De nederlaag maakte een einde aan een reeks van zeven gewonnen interlands waarin Oranje gemiddeld vijf doelpunten per wedstrijd wist te scoren. Die lijn werd doorgetrokken in de openingswedstrijd van het WK, afgelopen zaterdag tegen Maleisië. “Deze nederlaag maakt ons nog hongeriger dan we al zijn”, stelde aanvoerder Bakker beslist. “De lessen uit deze wedstrijd moeten we weer meenemen naar de volgende.”

Oranje speelt zondag tegen Pakistan (14.30 uur). Mocht het die ontmoeting niet verliezen, dan wacht in de tussenronde een tegenstander uit groep C (België, Canada, Zuid-Afrika of gastland India) om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap.