Hockeyers winnen meer dan titel

Twee doelen stelden de Nederlandse hockeyers zich voor de halve finale van de Hockey World League in Londen. Ze wilden zich kwalificeren voor het WK, volgend jaar in Bhubaneswar (India), en ze gingen voor toernooiwinst, omdat bondscoach Max Caldas het kweken van winnaarsmentaliteit tot thema heeft gemaakt. Beide ambities werden gisteravond afgevinkt, nadat Oranje had geïmponeerd tegen olympisch kampioen Argentinië (6-1).

"Dit geeft mij een goed gevoel", liet Caldas gisteravond weten vanuit Londen. "We zijn in staat geweest om gedurende het toernooi beter te worden en constant te blijven, waar dat in het verleden nog wel eens misging."

Het hele toernooi verliep crescendo voor de hockeyers, die alle poulewedstrijden overtuigend wonnen en daarin slechts twee tegendoelpunten kregen. In de knock-outfase - met in de kwartfinale China (7-0) en in de halve finale Engeland (2-0) - werd de dominantie verder bekrachtigd. Ook tegen Argentinië was er sprake van eenrichtingsverkeer. Valentin Verga opende al na vier minuten de score, waarna Nederland de productie verder opvoerde via opnieuw Verga, Thijs van Dam, Robbert Kemperman, Mirko Pruyser en Thierry Brinkman. De wedstrijd deed sterk denken aan de dominantie in de EK-finale tegen Duitsland op hetzelfde Olympic Park in Londen, waar twee jaar geleden identieke cijfers op het scorebord stonden.

Individueel leiderschap

Belangrijker nog dan de toernooiwinst was de manier waarop dat gebeurde. "Ik ben vooral tevreden over het individueel leiderschap", benoemde Caldas. "Ik heb mijn spelers vooraf gevraagd: wat kun jij er als speler aan doen om het team beter te laten functioneren? Daar hebben zij op een goede manier antwoord op gegeven." Dat zag ook Billy Bakker, die in Londen de aanvoerdersband droeg en zijn 150ste interland speelde. "Je moet niet vergeten dat hockey een teamsport is, dus je moet het samen doen. Op dat vlak zijn we gegroeid de afgelopen weken. Voorheen vielen we nog weleens in eilandjes uit elkaar, nu bleven we de verbinding zoeken."

De toernooiwinst is ook een bevestiging voor Caldas, die na het debacle van de Olympische Spelen in Rio, waar Nederland teleurstellend vierde werd, dichter bij zijn spelers is gaan staan. Het past bij de ontwikkeling die hij doormaakt, zo zei Caldas zelf, maar zowel de bondscoach als de spelersgroep lijkt zich prettiger te voelen bij de nauwere banden. Het bleek ook uit de warme omhelzingen van Caldas met zijn spelers na afloop van de overtuigende overwinning op de Argentijnen. Caldas knuffelde, aaide en sprak bemoedigende woorden tegen zijn spelers. "In het verleden zag je - als het even tegenzat - dat Max (Caldas, red.) ook zijn eigen plan trok", analyseerde Bakker. "De afgelopen weken vond ik hem wat relaxter en wist hij bepaalde dingen ook los te laten. Dat is goed. Je kunt nu eenmaal niet alles controleren als coach."

De toernooizege is niet alleen bemoedigend voor de finale van de Hockey World League (in december, eveneens in Bhubaneswar), maar ook een positief signaal richting het volgende doel: het EK in Amsterdam, waar Nederland medio augustus titelverdediger is. "Natuurlijk geeft dit geen garantie voor een EK-titel", benadrukte Bakker. "Maar we zijn wel bevestigd in dat waar we goed in zijn. Dat hopen we straks een goed vervolg te geven op het EK."