Hockeyers via shoot-outs naar WK-finale

Doelman Pirmin Blaak groeide uit tot man van de wedstrijd. Australië, de wereldkampioen van 2010 en 2014, was in de laatste minuut van de reguliere speeltijd op gelijke hoogte gekomen (2-2), waarna Blaak in de shoot-outs de beslissende poging van de Australiër Daniel Beale ongedaan maakte. Nederland treft zondag in de finale België (14.30 uur), dat in de andere halve finale te sterk was voor Engeland (6-0).

Lees verder na de advertentie

Australië-Nederland was een reprise van de WK-finale van vier jaar geleden in Den Haag. Oranje werd destijds overklaste door de Kookaburras (6-1), maar zaterdagmiddag lagen de teams dichter bij elkaar.

Glen Schuurman bracht Nederland op voorsprong na een goede actie van Jonas de Geus, die de bal knap teruglegde op de inkomende verdediger van Bloemendaal. In het tweede kwart verdubbelde Oranje de score. Seve van Ass soleerde door de Australische defensie en zag zijn schot via een verdediger en de binnenkant van de paal achter doelman Andrew Charter eindigen: 2-0.

Australië kreeg ook kansen, maar het was te danken aan Blaak dat Oranje zonder tegentreffers de rust haalde. De goalie reageerde goed op pogingen van de Aussies Tim Howard, Blake Govers en Tim Brand.