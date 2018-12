Hockeyers Oranje krijgen publiek in India stil

In het Kalinga Stadium te Bhubaneswar, gevuld met bijna vijftienduizend Indiase toeschouwers, werd het vanmiddag even heel stil. De Nederlandse hockeyers schakelden gastland India uit in de kwartfinale van het WK (1-2).

Daardoor neemt het elftal van bondscoach Max Caldas het zaterdag op tegen regerend wereldkampioen Australië (14.00 uur Nederlandse tijd). De halve finale is een reprise van de eindstrijd vier jaar geleden, toen Oranje op het WK in Den Haag werd overklast door de Kookaburras (6-1).

De kwartfinale tussen Oranje en India in Bhubaneswar was de laatste van vier – nadat Engeland, Australië en België zich al hadden geplaatst bij de laatste vier – en was ronduit zinderend.

Ik ben trots op mijn ploeg. Het spel ging voortdurend op en neer, maar we bleven rustig en volwassen Max Caldas, bondscoach

Akashdeep Singh bracht het thuisland na twaalf minuten op voorsprong. Hij scoorde vanuit de rebound na de eerste strafcorner van de wedstrijd. Oranje, zonder de geblesseerde Sander de Wijn (Joep de Mol verving hem verdienstelijk), deed in de slotseconden van het eerste kwart iets terug. Thierry Brinkman verlengde een vrije slag van aanvaller Mirco Pruyser knap tot doelpunt: 1-1.

Daarna golfde het spel op en neer. India was de betere ploeg in het tweede kwart, Oranje herpakte zich in het derde deel. Het wedstrijdbeeld paste bij de evenwichtige krachtsverhoudingen uit het verleden (vier nederlagen, één gelijkspel en vier winstpartijen) van Nederland tegen India.

Nilakanta Sharma dacht India op voorsprong te brengen, maar goed keeperswerk van Pirmin Blaak en de paal voorkwamen een achterstand. Jeroen Hertzberger schoot Oranje even later naar 2-1, dacht hij, maar aan de treffer ging een voetfout van Bob de Voogd vooraf.

Hectisch Een hectisch laatste kwart was het gevolg. De vijfde Nederlandse strafcorner leverde uiteindelijk succes op. Mink van der Weerden pushte tien minuten voor tijd raak. India, gesteund door een uitzinnig thuispubliek, ging in de slotfase nog op zoek naar de gelijkmaker, maar de jonge ploeg verloor daarbij het hoofd. Amit kreeg een gele kaart (vijf minuten tijdstraf) na een onbesuisde actie op Pruyser en Blaak redde knap op een inzet van Harmanpreet Singh. Oranje overleefde en kreeg een uitverkocht stadion stil. “Ik ben trots op mijn ploeg”, laat bondscoach Caldas telefonisch weten vanuit Bhubaneswar. “Het spel ging voortdurend op en neer, maar we bleven rustig en volwassen.” Caldas was blij voor het team, maar ook content met de voltreffer van strafcornerspecialist Van der Weerden, die vooralsnog weinig gelukkig was geweest op het WK. “Mink stond er op het moment dat het moest”, zag Caldas. “Dat geeft vertrouwen. Ik heb geen moment aan Mink getwijfeld. Hij is een goed mens en een uitstekend leider.”

Rustdag Oranje heeft vrijdag een rustdag, zaterdag wacht de krachtmeting tegen regerend wereldkampioen Australië, tevens koploper op de wereldranglijst. “Dan zullen we iets zuiniger aan de bal moeten zijn”, noemt Thierry Brinkman als verbeterpunt bij Oranje. Met zijn doelpunt passeerde Thierry zijn vader Jacques Brinkman op de WK-topscorerslijst (vier om drie). Caldas was het eens met zijn pupil. “Vooral in de eindfase kunnen we nog zorgvuldiger worden”, stelde hij. De bondscoach ziet zich in zijn gelijk bevestigd. Caldas voorspelde al dat dit WK in India het meest ‘close’ ooit zou worden. De uitslagen in de kwartfinale, waarin drie van de vier wedstrijden met één doelpunt verschil werden beslist, onderstreepten de geringe krachtsverschillen. Engeland, België, Australië en Nederland zijn nog in de race op het WK.

