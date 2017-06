Hockeycoach Caldas wil meedogenloosheid zien bij Oranje

De Nederlandse hockeyers zijn terug in Londen, waar twee jaar geleden de Europese titel werd behaald. De komende anderhalve week vindt op Engelse bodem de halve finale van de Hockey World League plaats. Inzet is een plek bij de beste vijf landen, zodat Oranje zich direct plaatst voor het WK, volgend jaar december in Bhubaneswar, India.

Voor de hockeyers is de Hockey World League in Londen het eerste grote toernooi na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar Oranje teleurstelde met een vierde plaats. De spelers zagen hun gouden ambitie stranden in de halve finale tegen België.

Daarna werd er maandenlang geëvalueerd door de hockeybond en bondscoach Max Caldas. Waar ging het mis in Rio? En hoe kan het beter in Tokio, gastheer van de Spelen in 2020? Caldas, die in Rio al had aangegeven door te gaan tot en met Tokio, spaarde zichzelf niet tijdens de evaluatie. Hij had nog dichter bij de spelers moeten staan, verweet hij zichzelf.

Of hij nu anders voor de groep staat? Caldas, telefonisch vanuit Londen: "Dat lijkt me logisch. Als coach beleef je een constante verandering. Je probeert jezelf te verbeteren en ontwikkelt jezelf. Ik sta nu dichter bij mijn spelers. Niet omdat dat moest na Rio, maar omdat dat een gevolg is van persoonlijke groei."

Grondig hervormd De spelersgroep die deze weken voor hem staat, is fors gewijzigd ten opzichte van Rio. Caldas nam (voorlopig) afscheid van routiniers als Robert van der Horst, Jeroen Hertzberger en doelman Jaap Stockmann. Dat komt ten gunste van talentvolle spelers als Jonas de Geus (Almere), Thijs van Dam (Rotterdam) en Floris Wortelboer (Den Bosch). Over de jongelingen is hij tevreden. "Ik vind ze goed", zegt Caldas. "Goed genoeg voor Oranje. Ik hoop dat ze gaan genieten, zoals ik ze ook verteld heb. Dat vind ik belangrijk." Je moet er altijd staan, of je nu speelt tegen Jong Oranje of tegen Argentinië Nederland, ingedeeld in een poule met Canada, India, Pakistan en Schotland, begint het toernooi vanavond tegen de Pakistanen (18.00 uur). De voorbereiding op het toernooi kon beter, stelde Caldas. Omdat veel spelers nog clubverplichtingen hadden, zoals Mink van der Weerden, Bob de Voogd, Joep de Mol en doelman Pirmin Blaak, die begin juni de Euro Hockey League-finale verloren met Oranje-Rood, kon Caldas pas een paar dagen voor vertrek naar Londen over een complete trainingsgroep beschikken. "Ideaal was het niet", vertelt Caldas, die zich al eerder uitliet over de overvolle speelkalender. "Toch hoop ik de thema's waar we op getraind hebben straks terug te zien in de wedstrijden."

Het beste naar boven halen Een van de thema's waar Caldas voortdurend op blijft hameren, is de meedogenloosheid van zijn spelers. Het was een oude kwaal die andermaal kwam bovendrijven op de Spelen in Rio, waar het Oranje in de eindfase ontbrak aan teamspirit, duelkracht en winnaarsmentaliteit. "We moeten leren om elke dag weer het beste in onszelf naar boven te halen", legt Caldas de vinger op de zere plek. "Ook meedogenloosheid moet je als speler ontwikkelen. Je moet er altijd staan. Of je nu speelt tegen Jong Oranje of tegen Argentinië (Olympisch kampioen, red.). Dat moet een modus worden." Het creëren van die mentaliteit is ook nodig met het oog op het EK hockey, van 18 tot en met 27 augustus in Amsterdam. De Hockey World League, waar Caldas niet kan beschikken over de geblesseerde Seve van As, zal een eerste indicatie geven of er progressie is gemaakt. De bondscoach is helder over zijn doelstelling: "We willen het toernooi winnen. Een prettige bijkomstigheid is dat we ons dan direct kwalificeren voor het WK."

