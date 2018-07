Historische toenadering tussen Ethiopië en Eritrea

Duizenden Eritreeërs stonden langs de kant van de weg in de hoofdstad Asmara om hem en de Eritrese president Isaias Afewerki toe te juichen. De eerste ontmoeting tussen de leiders van beide landen in twintig jaar biedt kans op vrede en zeker ook op samenwerking waar beide landen economisch wel bij kunnen varen.

Het bezoek komt een maand nadat in Ethiopië de nieuwe, hervormingsgezinde premier Abiy aankondigde een vredesovereenkomst uit 2000 te eerbiedigen. Die deal maakte een einde aan een twee jaar durende grensoorlog. De leiders werkten gisteren achter gesloten deuren details uit, terwijl de bevolkingen van de buurlanden het nog nauwelijks konden geloven.

Ethiopië is met ruim 100 miljoen inwoners een reus vergeleken bij het veel kleinere Eritrea met 5,5 miljoen mensen. "Als beide landen hun geschillen bijleggen, krijgt Eritrea er weer een nabije en grote handelspartner bij. Ethiopië is een enorme afzetmarkt voor Eritrese producten", zegt econoom Tesfae. "Ook kan Eritrea, dat nogal eens kampt met elektriciteitstekort, stroom importeren uit Ethiopië. Dat bouwt momenteel de grootste waterkrachtcentrale in Afrika."

De vijanden van mijn vijand zijn mijn vrienden

De Eritrese president Afewerki isoleerde zijn land politiek en economisch toen bleek dat de internationale gemeenschap Ethiopië niet ging dwingen zijn troepen terug te trekken uit grensgebieden waarvan het vredesakkoord bepaalde dat ze aan Eritrea behoorden. Onder het motto 'de vijanden van mijn vijand zijn mijn vrienden' ondersteunde hij iedere Ethiopische oppositiegroep die dat maar wilde. Ethiopië deed hetzelfde met Eritrese opstandelingen.

De onenigheid tussen Ethiopië en Eritrea werd na de vredesovereenkomst niet alleen uitgevochten via schermutselingen in het omstreden grensgebied, maar ook in Somalië. Ethiopië steunde daar de regering en Eritrea zou islamitische extremisten in het land hebben bewapend. De VN kondigde daarom in 2009 sancties af tegen Eritrea, waardoor de economie van het land nog verder in het slop raakte. Als de twee landen hun geschillen niet langer uitvechten in Somalië, kan dat zeker een effect hebben op de situatie daar - al vrezen analisten dat het een echte oplossing voor de problemen daar niet oplevert.

Ethiopië had voor de komst van Abiy een autocratische regering, terwijl ook Afewerki een repressief bewind voert. De laatste gebruikte de patstelling in het conflict om een onbegrensde dienstplicht in te voeren. Voor veel jongemannen een reden om het land te ontvluchten en te migreren naar Europa, onder meer naar Nederland. Mocht die vorm van dienstplicht door overeenstemming tussen Ethiopië en Eritrea worden afgeschaft, zou dat waarschijnlijk effect hebben op de migratiecijfers.

Ondanks het optimisme over de toenadering tussen de twee landen, waarvan de vlaggen gisteren broederlijk in Asmara naast elkaar wapperden, bestaat er ook kritiek. Vooral in de Ethiopische Tigray-regio die grenst aan Eritrea waren demonstraties tegen het besluit om het vredesakkoord na te leven. Tot het aantreden van premier Abiy hadden Tigrayers, een kleine etnische bevolkingsgroep in het land, de meeste macht - zowel politiek, economisch als binnen de veiligheidsorganen. Veel van de Ethiopische soldaten die tijdens de grensoorlog als kanonnenvoer zijn ingezet tegen Eritrea, waren afkomstig uit Tigray. In de regio is volgens sommigen de afkeer van de Eritreeërs groter dan de vreugde over de economische kansen die de opening van de grens de Tigrayers kan brengen.