Historische prestatie brengt Donar in halve finale

De 4350 toeschouwers in MartiniPlaza konden vandaag al snel gaan zitten. De traditie in Groningen is dat de fans blijven staan, trommelen, schreeuwen en klappen totdat Donar de eerste punten heeft gescoord. Dat gebeurde vandaag in de Europe Cupwedstrijd tegen Mornar Bar al na veertien seconden. De driepunter van Sean Cunningham bleek de opmaat voor een opwindend avondje basketbal. Met een voor Donar positieve en historische afloop.

Nadat mascotte Thunder als een trapezewerker op de speelvloer was geland en de spelers van Donar op Amerikaanse wijze aan het publiek waren gepresenteerd, maakte de thuisclub meteen duidelijk dat er maar één team aanspraak kon maken op de overwinning. De ploeg van coach Erik Braal startte overdonderend en nam direct afstand van de bezoekers uit Montenegro. Bij rust was het verschil al achttien punten (52-34), ruim voldoende om de vorige week in Bar opgelopen achterstand van zes punten goed te maken.

Het Europees succes van dit seizoen past in de ambitie van Donar, dat als ultiem doel heeft om in de Champions League uit te komen

Die voorsprong kwam nimmer in gevaar en na veertig minuten stond de eindstand van 101-74 op het scorebord. Het was de derde keer dat Donar in deze Europese campagne de grens van honderd punten overschreed. De beloning was een plaats in de halve finale van de Europe Cup, een historische prestatie van de Groningse club, die nooit eerder zover reikte in een Europees toernooi. Tegenstander voor een plek in de eindstrijd is volgende maand de Italiaanse topclub Umana Reyer Venezia.

De opmars van Donar in Europa is opmerkelijk. Pas drie jaar geleden, na de komst van Braal als hoofdcoach, werden in Groningen de Europese plannen gesmeed. Elk jaar moest er een stap worden genomen, maar met het bereiken van de halve finale sloeg de ploeg dit jaar een paar reuzenstappen over. In de 25 thuiswedstrijden dit seizoen (Europees en nationaal) verloor Donar slechts drie keer. Volgens de spelers en de technische leiding mede door de energie die de ploeg krijgt van het enthousiaste publiek.

Mornar Bar was met veel zelfvertrouwen naar het noorden van Nederland afgereisd. Afgelopen zondag won de nummer twee van Montenegro in de play-offs van de Atlantic League verrassend van de Servische topclub Rode Ster uit Belgrado. Uitblinkers voor Mornar Bar in die wedstrijd - maandag is het derde en beslissende duel - waren Nemanja Vranjes en Derek Needham, die samen tekenden voor liefst 57 punten.

Goede generale Ook Donar kende een goede generale voor de 22ste (!) Europese wedstrijd van dit seizoen. Zondag veroverde de club in de bekerfinale de eerste prijs. Na een flitsende eerste helft werd Leiden in MartiniPlaza eenvoudig verslagen, met Brandyn Curry als de grote man aan Groningse kant. De Amerikaanse point-guard nam gisteren zijn ploeg wederom op sleeptouw met negentien punten. Het Europees succes van dit seizoen past in de ambitie van Donar, dat als ultiem doel heeft om in de Champions League uit te komen. Daarvoor is de club afhankelijk van het uitnodigingsbeleid van de Fiba. Het verstrekken van invitaties door de wereldbasketbalbond gebeurt echter niet alleen op sportieve gronden. Het adres van Donar staat kennelijk (nog) niet in het adressenbestand van de Fiba. Om volgend seizoen opnieuw een rol van betekenis te kunnen spelen in Europa is het van belang dat de huidige spelersgroep zo veel mogelijk intact blijft. De onderhandelingen zijn nog niet begonnen, maar dragende spelers als Curry en Jason Dourriseau hebben zich zonder twijfel in de kijker van grotere clubs gespeeld. Rijkere clubs ook, want Donar heeft met 1.6 miljoen euro het kleinste budget van de clubs in de slotfase van de Europe Cup. Met de twee Europese ontmoetingen met Umana Reyer Venezia voor de boeg - op 11 april in Italië, een week later in Groningen - wacht Donar een bijzonder drukke maand. Tot en met 21 april staan er nog acht duels uit de eredivisie op het programma. Met soms maar een dag tussen twee wedstrijden in. Een dag na de eerste confrontatie met Umana Re-yer Venezia staat de uitwedstrijd tegen Rotterdam gepland. Er wordt de komende dagen druk overleg gevoerd met de bond en de clubs om een aantal duels te verplaatsen.