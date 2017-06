Historische ontmoeting tussen koningspaar en paus leek de gewoonste zaak

Hij is het eerste Nederlandse staatshoofd dat een officieel bezoek aan de Heilige Stoel bracht. Het leek echter alsof de hoofdrolspelers zich gisteren die historische beladenheid definitief achter zich wilden laten.

De Friezenkerk sluit goed aan bij de nieuwe verhoudingen tussen het protestantisme en het katholicisme Monseigneur Hurkmans

Het onderhoud van het koninklijk echtpaar met paus Franciscus duurde 35 minuten, wat misschien kort lijkt, maar voor Vaticaanse begrippen redelijk lang is. De begroeting ging in het Spaans en was ontspannen. Willem-Alexander en Máxima zijn geen onbekenden van paus Franciscus. Vorig jaar waren zij met hun kinderen bij hem op bezoek geweest. De Argentijnse achtergrond van Máxima zal bij de vriendschappelijkheid een rol hebben gespeeld.

De paus en het koninklijk echtpaar spraken over het gevecht tegen armoede en de bescherming van het milieu en hoe de katholieke kerk zich daarvoor inzet. Verder deelden de paus en de koning hun gedachten over het migratievraagstuk en de onderliggende oorzaken hiervan. Ook kwam de toekomst van Europa aan de orde in het gesprek, dat het Vaticaan als ‘hartelijk’ typeerde.

Friese schuilkerk Voor hun bezoek aan het Vaticaan bezochten de koning en koningin de Friezenkerk. Monseigneur Hurkmans (72), rector van deze Nederlandse kerk, was ‘intens gelukkig’ met de komst van het staatshoofd. Dit godshuis, op een steenworp van het Sint-Pietersplein, is vanaf de straat niet te zien, alsof het een schuilkerk is. Het staat op de plek waar Friese pelgrims al vanaf de achtste eeuw bij elkaar kwamen. “Dit is de grond die Nederland en Rome al eeuwen met elkaar verbindt. De Friezenkerk sluit goed aan bij de nieuwe verhoudingen tussen het protestantisme en het katholicisme.” Hurkmans wees de koning en koningin op de toren, ‘een van de oudste van de stad’, die alleen vanuit de kerk te zien is. Tevens liet hij een geloofsmuur zien die is gebouwd met kloosterstenen die afkomstig zijn uit tal van Friese dorpen. Trots is hij op de mis in het Nederlands die hij elke zondag voorgaat. “En als die is afgelopen kunnen mensen naar buiten om de paus vanaf het Sint-Pietersplein te zien.”

Bevelhebbersstaf Na het bezoek aan de paus ontving koning Willem-Alexander gisteren in de bibliotheek van het Apostolisch Paleis een symbool die de veranderde verhoudingen van de godsdiensten weergeeft. Hij kreeg de aan Willem van Oranje toegeschreven bevelhebbersstaf overhandigd die door de Spaanse troepen na hun overwinning op de protestantse opstandelingen op de Mookerheide in 1574 buit was gemaakt. Twee broers van Willem de Zwijger, Lodewijk en Hendrik kwamen bij deze veldslag om het leven. Zichtbaar aangedaan nam Willem-Alexander de tachtig centimeter lange baton in handen. “Als verre nazaat van Willem van Oranje vind ik het heel bijzonder om deze bevelhebbersstaf in ontvangst te mogen nemen bij dit bezoek aan het Vaticaan.” Het sprak volgens de koning vanzelf dat de baton voor Nederland van enorme historisch belang is. “We zullen er daarom heel goed voor zorgen.” De staf was eeuwenlang in het bezit van de familie van legeraanvoerder Luis de Requesens, die in die tijd landvoogd van de Nederlanden was. Bij het uitsterven van deze familie ging het archief naar het Spaans Nationaal Archief maar niet de baton omdat dit instituut geen objecten accepteert. Het ging toen naar het Jezuïtisch Convent in Catalonië die het in bruikleen geeft gegeven en volgend jaar te zien is in het Nationaal Militair Museum.

