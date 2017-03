Historische beelden Amerikaanse atoombomtests staan nu op YouTube

Het was de Nutmeg 51538 die voor deze verwoesting zorgde. Een Amerikaanse atoombom, die 22 mei 1958 neerkwam op atol Bikini in de Stille Oceaan. Een test, maar wel een verwoestende. Voorheen geheime videobeelden van deze ontploffing zijn onlangs op YouTube gezet door het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), een wetenschappelijke organisatie die zich vooral bezighoudt met de nationale veiligheid van Amerika.

En niet alleen van de Nutmeg staan beelden online. Amerika gooide tussen 1945 en 1962 210 keer een ‘testatoombom af’. De meeste op onbewoonde atollen in de Stille Oceaan, maar ook op een oefenterrein in de Amerikaanse Sierra Nevada. Van 63 atoombomtests zijn nu filmbeelden te bekijken, de rest volgt in de komende weken.

Sommige filmpjes duren achttien seconden, andere zeven minuten. Het gaat om bommen die op de grond werden gegooid, en anderen die in de lucht ontploften. Elke bom is uitvoerig gedocumenteerd (bijvoorbeeld van de Nutmeg), en van sommigen zijn al beelden verspreid, maar de meeste van de pas gepubliceerde videobeelden zijn sinds de jaren vijftig niet meer bekeken. Het publiceren is een project van LLNL, dat er vijf jaar geleden mee begon.

Hun eerste taak was het verzamelen van alle beelden, die verspreid lagen over meerdere zwaarbewaakte bunkers in Amerika. Analisten van het LLNL speurden enkele jaren al die plekken af naar de videobanden. Tot op heden zijn zo’n 6500 van de geschatte tienduizend banden gevonden, aldus hoofdonderzoeker Greg Spriggs. 750 video’s zijn geclassificeerd.

Het doel van deze zoektocht is om de beelden voor altijd te behouden, aldus Spriggs. Met name dat eerste is van belang. “Bij het openmaken van sommige banden kwam de geur van azijn ons tegemoet”, aldus Spriggs. Het was een teken dat de banden al langzaam aan het vergaan waren.

Maar Spriggs en zijn team hebben ook een andere opdracht: zij moeten de beelden opnieuw analyseren. “Voorheen werden de analyses manueel uitgevoerd. Het team bestond uit duizend mensen, die aan de hand van de videobeelden handmatig invoerden van wat zij dachten wat de impact van de schokgolf of de grootte van de vuurbal was. Soms zaten ze er 20 tot 30 procent naast.”

Het online zetten van een nieuwe video kost een paar minuten, het analyseren een stuk langer, al zijn er nu maar een handvol onderzoekers voor nodig. De uitkomsten kunnen worden gebruikt voor de modellen die het Amerikaanse leger nog steeds gebruikt.

De nieuwe analyses gebruiken om nieuwe atoombommen te gooien? Zeker niet, als het aan Spriggs ligt. “Het is ongekend hoeveel energie vrijkomt. Wij hopen bij LLNL dat we ze nooit meer hoeven te gebruiken. Als we laten zien wat de kracht van deze bommen is, worden mensen hopelijk onwillig om ze in te zetten.”

