Historisch proces tegen Bandidos is nieuwe stap naar verbod op motorclubs

Het Openbaar Ministerie en veel burgemeesters in Nederland zijn de criminele motorclubs spuugzat. En omgekeerd klagen kopstukken uit de wereld van de outlaw bikers, zoals Satudarah-voorman Klaas Otto, over demonisering van hun verenigingen.

Vandaag staan het Openbaar Ministerie en de Bandidos Motorcycle Club voor de rechter in Utrecht voor wat op voorhand een historisch proces wordt genoemd.

Het OM verzoekt de rechter in een civiel-rechtelijke procedure de Bandidos te verbieden. Oebele Brouwer, officier van justitie bij het Landelijk Parket liet vorig jaar, bij het indienen van het verzoek bij de Utrechtse rechter, al weten een hete juridische strijd te verwachten. “Die kan jaren duren. De verdediging zal mogelijk tientallen getuigen willen horen en allerlei verweren gaan voeren.”

Waarom wil het OM clubs zoals de Bandidos laten verbieden? De leden van de motorclubs zorgen voor een breed scala aan misdrijven. Afpersing, drugshandel, wapenbezit, intimidatie en bedreiging van onder meer ambtenaren, burgemeesters en mogelijk ook een officier van justitie zijn de meest gepleegde delicten. De leden van de motorclubs hebben vrijwel allemaal een volle kerfstok. En het gedrag van de clubleden is een stevig probleem voor de openbare orde. De motorclubs zijn bij uitstek geschikt voor crimineel gedrag. Zo fungeert de club met zijn afdelingen als een netwerk voor criminele activiteiten en wordt de club beschermd door de zwijgplicht die de leden is opgelegd.

Is het strafrecht niet afdoende? Het gedrag van de leden is met het strafrecht in de hand best te bestrijden. Het OM slaagt er veelal in om bijvoorbeeld lidmaatschap van een criminele organisatie te bewijzen. Alleen wordt met criminele organisatie dan niet de motorclub zelf bedoeld maar het samenwerkingsverband van de clubleden. De club blijft in het strafrecht steeds buiten schot. Vandaar dat het OM het nu probeert via een civiele procedure. Aan het strafrecht kleeft ook een nadeel. Binnen de cultuur werkt een veroordeling statusverhogend. De Bandidos leven in een cultuur van wetteloosheid en vormen een ernstige bedreiging voor de samenleving, zal het OM aanvoeren

Is er een kans dat het OM zijn zin krijgt? Eerdere pogingen van Justitie om een chapter, een afdeling, van de Hells Angels te verbieden, strandden bij de Hoge Raad. De Hoge Raad trok een streep tussen het strafbare gedrag van de leden en de club. Maar de kans op een verbod is zeker aanwezig nu de Hoge Raad een paar jaar geleden de pedofielenvereniging Martijn verbood. Een zeer uitzonderlijk verbod. De bescherming van de gezondheid, de rechten en de vrijheden van kinderen wonnen het bij de Hoge Raad van het recht van de leden van Martijn op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging. De Hoge Raad ging in het dossier-Martijn voluit voor de rechten van kinderen en koos niet voor het argument van de maatschappelijke ontwrichting waarop eerder een verbod door het hof was gestoeld. Het OM lijkt nu te kiezen voor een variant op die maatschappelijke ontwrichting. De Bandidos leven in een cultuur van wetteloosheid en vormen een ernstige bedreiging voor de samenleving, zal het OM aanvoeren.

Met welke middelen wordt de strijd nu gestreden? In het Landelijk Strategisch Overleg (LSO), met daarin vertegenwoordigers van politie, Belastingdienst, opsporingsdiensten als de FIOD en burgemeesters, is afgesproken dat het organiserend vermogen van de motorclubs zoveel mogelijk wordt verstoord. Dan moet gedacht worden aan het verbod lege bedrijfspanden te gebruiken als clubhuis of opslagplaats. Zoveel als mogelijk worden ook de winsten uit de criminaliteit afgepakt. Waar mogelijk wordt door de LSO-partners de publiciteit gezocht om een reëel beeld over de motorgangs de wereld in te helpen. Al was het maar om de aanwas van nieuwe clubleden te temperen.