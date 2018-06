Historisch onthaal in Ethiopië voor Eritrese delegatie

De rode loper lag gisteren uit op het vliegveld van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Premier Abiy Ahmed stond onderaan de trap klaar voor een historisch onthaal van de eerste Eritrese delegatie die in twintig jaar tijd voet zet in Ethiopië. Twee decennia na het uitbreken van de oorlog tussen de buurlanden lijkt vrede eindelijk in zicht. Waar draaien deze vredesbesprekingen om?

Kort gezegd gaat het allemaal om de controle over het grensstadje Badme - een bescheiden, stoffige marktstad zonder al te veel waarde - en een aantal andere grensgebieden (zie kaart). Nadat Eritrea zichzelf in 1993 na een 30-jarige oorlog onafhankelijk had verklaard van Ethiopië, ontstond er onenigheid over de grens. In eerste instantie vielen de landen terug op de grenslijnen uit de koloniale periode. Over de interpretatie van verdragen werden ze het echter niet eens. Ook rees de vraag of de afspraken van destijds wel bindend waren volgens het internationaal recht.

Bloedige grensoorlog

Na jaren op gespannen voet te hebben gestaan, brak in 1998 echt de oorlog uit. Eritrese troepen vielen op 6 mei van dat jaar Badme binnen en raakten in een vuurgevecht met Ethiopische milities en veiligheids-troepen. Een week later zette Ethiopië het eigen in leger voor een tegenaanval. Het resultaat was een van de meest bloedige grensoorlogen op het Afrikaanse continent. Vanwege de vele loopgraven wordt het conflict vaak vergeleken met de Eerste Wereldoorlog. Door beschietingen, tankgevechten en vliegtuigbommen vonden tienduizenden mensen in twee jaar tijd de dood.

Begin 2000 viel Badme na een verrassingsaanval in handen van Ethiopië. Eritrea trok zich terug. Een reeks aan internationale bemiddelingspogingen resulteerde in juni van dat jaar in een vredesakkoord. De buurlanden in de Hoorn van Afrika spraken af 'de militaire vijandelijkheden te beëindigen' en een 'neutrale grenscommissie' in te stellen. Twee jaar later oordeelde die dat Badme deel uitmaakt van Eritrea.

Meles Zenawi, destijds de premier van Ethiopië, weigerde zich bij dat oordeel neer te leggen en zijn troepen terug te trekken. Badme was voor hem namelijk van grote waarde. Het plaatsje lag in de provincie Tigray, de regio waar hijzelf en andere invloedrijke leden van de Ethiopische regering vandaan kwamen. Zestien jaar lang bleven de spanningen aan de grens hoog.