Historisch goud voor zitskiër Kampschreur

Halverwege de run raakt het klittenband los waarmee de buik van Jeroen Kampschreur vast zit in zijn zitski. De 18-jarige Leiderdorper hoort het los schieten. Hij raakt heel even in paniek. "Maakt niet uit", zegt hij tegen zichzelf om de knop meteen om te zetten. "Doorgaan, doorgaan, doorgaan."

Multitalent Kampschreur - hij was in zijn jeugd ook goed in rolstoelhockey en rolstoelbasketbal, scheurt langs de poortjes op de slalom. Hij snijdt ze messcherp aan. Zitskiën is alles of niets. Eén kleine wankeling en je ligt eruit. Wie Kampschreur bezig ziet, vraagt zich af hoe hij overeind blijft. Soms zweeft zijn lichaam bijna horizontaal boven de piste.

In de paralympische finale op de supercombinatie in Pyeongchang gaat het bij veel zitskiërs mis. Op het eerste onderdeel, de super-g, komen er nog 22 van de 30 atleten over de streep. Op de slalom is het slagveld groter. Slechts veertien mannen zetten een tijd neer.

In 1994, 1998 en 2002 zorgde paralympisch langlaufster Majorie van de Bunt in haar eentje voor het eerste wintersucces. In 1994 in Lillehammer haalde ze biatlongoud en drie keer langlaufbrons. Vier jaar later won ze in Japan zilver en brons. Op haar laatste Paralympics, in 2002 in Salt Lake City, veroverde ze weer biatlongoud en drie keer zilver in het langlaufen.

Het goud van Kampschreur is deze week de vierde Nederlandse medaille in Zuid-Korea. Daarmee is Pyeongchang nu al de meest succesvolle Paralympische Winterspelen ooit voor Nederland.

Kampschreur is de snelste en wint goud. Hij is de eerste zitskiër met een paralympische titel voor Nederland. Vandaag kan hij zijn palmares uitbreiden op de reuzenslalom. Als regerend wereldkampioen geldt hij als één van de favorieten.

Geen Nederlanders

Toen Van de Bunt stopte, stortte de paralympische wintersport in Nederland in. In 2006 was er geen enkele Nederlandse deelname. In 2010 in Vancouver kwam alleen zitskiër Kees-Jan van der Klooster in actie. Hij won niets.

Om de groep te vergroten werd er in die jaren volop geïnvesteerd in de gehandicaptensport. Via scoutprogramma's werd jong talent gespot bij andere sporten. Zo was Kampschreur een getalenteerd rolstoelbasketballer. Hij moest die sport opgeven om zich volledig op skiën te richten.

Het succes van een actievere aanpak, geïnitieerd door voormalig chef de mission Andre Cats, was in Sotsji in 2014 al te zien met een groep van zeven Nederlanders. Bibian Mentel won daar haar eerste goud op de snowboardcross, een nieuwe discipline die dankzij haar lobby voor het eerst op het programma stond.

Deze week prolongeerde ze haar titel. Met vier medailles op de teller, twee keer goud en twee keer zilver, kan de debuterende chef de mission Esther Vergeer nu al meer dan tevreden zijn. De negen paralympiërs kunnen op verschillende onderdelen de buit nog vergroten.