Historicus Trump: waar was die Burgeroorlog voor nodig?

Dat Donald Trump een een hoge pet op heeft van zijn populistische voorganger Andrew Jackson (president van 1829 tot 1837) was al bekend. Maar maandag leidde die liefde er in een interview met website en weekblad Washington Examiner toe, dat Trump de geschiedenis herschreef. Volgens hem had Jackson de Burgeroorlog zien aankomen, en had hij hem willen en kunnen voorkomen. "Hij zei: 'Dat hoeft toch helemaal niet'", meldde Trump.

Historici wezen hem onmiddellijk terecht. Jackson stierf lang voordat er een oorlog uitbrak tussen de afgescheiden zuidelijke staten en de noordelijke staten onder leiding van Abraham Lincoln.

Pijnlijker nog dan een vergissing met de jaartallen vonden sommigen dat de president kennelijk geen idee heeft van de achtergrond van die pijnlijke periode, waarin een kleine driekwart miljoen militairen om het leven kwamen: "De mensen realiseren zich niet, de Burgeroorlog, als je er over nadenkt, waarom?", zei Trump. "Dat vragen de mensen zich niet af, maar waarom was er een Burgeroorlog. Waarom werd dat niet gewoon uitgepraat?"

Slavernij

Hoe waagt hij het, te veronderstellen dat niemand zich daar mee bezighoudt, reageerde Amy Greenberg, hoogleraar aan Pennsylvania State University, tegenover nieuwszender CNN. "Dat wordt al op de lagere school besproken."

Het antwoord is trouwens: de slavernij, en het vasthouden daaraan door de zuidelijke staten, voegt collega David Reynolds van de City University of New York er aan toe. Hij schreef een boek over Jackson en weet zeker: die had zelf slaven en zou de kant van het zuiden hebben gekozen.

De hoon van de elite en de grote media zal Trump niet storen. Hoewel Jackson slavenhouder was, en zich tegenover de Indiaanse bevolking van de VS schuldig maakte aan wat nu misdaden tegen de menselijkheid heten, beroept Trump zich graag op de zevende president van de VS. In maart legde hij nog een krans bij zijn graf. Zo herinnert hij zijn aanhang er aan, wat voor krachtige leider en beschermer hij voor ze wil zijn.

In een tweet stelde Trump gisteren zijn historische analyse maar een klein beetje bij: "President Andrew Jackson, die 16 jaar voor de Burgeroorlog stierf, zag het aankomen en was boos. Had het nooit laten gebeuren!" Je leest het tussen de regels door: Donald Trump had beter onderhandeld over dat slavernijprobleem dan Lincoln.