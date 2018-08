Historicus Hermann von der Dunk (1928-2018) mengde zich graag in het debat

Hermann Walther von der Dunk had recht van spreken: met zijn Duitse vader en Joodse moeder ontvluchtte hij in 1937 het land waar de man die hij later zou imiteren furore aan het maken was. Zijn vader werd leraar aan de lagere school De Werkplaats in Bilthoven van de progressieve pedagoog Kees Boeke, waar later ook prinses Beatrix les zou krijgen. Ook de jonge Hermann ging daarheen. Hij studeerde aan de Utrechtse universiteit en werd er in 1967 hoogleraar 'contemporaine geschiedenis'. Hij zou er een kwart eeuw een grote productie vertonen, met boeken over onder meer de Holocaust.

Lees verder na de advertentie

Tot de jaren zestig was de Holocaust een voetnoot bij de oorlog Hermann von der Dunk

Von der Dunk nam in 1990, murw gebeukt door wat hij zag als de academische bureaucratie, als 62-jarige ontslag. Het gaf hem alleen maar meer ruimte zich te mengen in het maatschappelijk debat. Zo hekelde hij geschiedenisles als feitenkennis: jongeren enkel leren dat de Slag bij Nieuwpoort in 1600 plaatsvond zag hij als 'graten zonder vis verkopen'. De oorlogsgeschiedschrijving van Lou de Jong kon hem niet bekoren, vooral omdat De Jong met hulp van 'meelezers' zijn eigen werk oneigenlijk als standaardwerk presenteerde. Von der Dunk werd de leermeester van jonge historici als Chris van der Heijden, die het 'zwart-witte' beeld van De Jong zou bijstellen. "Tot de jaren zestig was de Holocaust een voetnoot bij de oorlog", zou Von der Dunk zelf nog verklaren.

De twee zonen van Von der Dunk gingen ook de wetenschap in en zijn zoon Thomas bleek als cultuurhistoricus de debatvaardigheid van zijn vader geërfd te hebben. Vanaf dat moment werd Hermann steeds vaker 'Von der Dunk sr.' genoemd. Ook hij mengde zich in actuele debatten. Het kabinetsoptreden in 2006 rond de 'leugen' van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali over haar nationaliteit, vond hij een dieptepunt. In een pamflet verweet hij Nederland een klimaat van 'slappe knieën', waarin een buitenstaander als Hirsi Ali als een 'intellectuele huurling de kastanjes uit het vuur moest halen'.

Von der Dunk werd 89 jaar oud.