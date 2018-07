Hij viel niet, reed niet lek, maar vooral: Geraint Thomas was gewoon de sterkste

Hij wilde zich groot houden, maar toen Geraint Thomas zich zaterdag realiseerde wat hij had bereikt, vloeiden de tranen voor het oog van de hele wereld. Hij, de 32-jarige Welshman, wist na de tijdrit dat hij de Tour de France had gewonnen. “De laatste keer dat ik huilde, was op mijn bruiloft”, stamelde hij.

Drie jaar lang had Thomas, fietsend voor Team Sky, niet gehuild (hij trouwde in 2015). Maar de Ronde van Frankrijk winnen, daar hoorden wel een paar tranen bij. Het is zijn eerste Tourzege, nadat hij als knecht twee ploeggenoten hielp winnen. Sky won al zes keer de Tour de France: met Bradley Wiggins in 2012, Chris Froome in 2013, 2015, 2016 en 2017, en nu dus Geraint Thomas.

Thomas is een renner die tot nu toe nog nooit is gelinkt aan doping. Wiggins raakte jaren na zijn overwinning in opspraak doordat hij voor belangrijke koersen ontstekingsremmers aanvroeg. Froome heeft de salbutamol-affaire net achter de rug. Pas op het laatste moment werd hij vrijgesproken van het overmatig gebruik van dit middel tegen astma.

Sluit ze op!

Is Thomas echt schoon? Het is te hopen. In 2007 was de toen nog jonge Welshman ongekend fel, nadat een teamgenoot bij het toenmalige Barloworld was gepakt op doping. “Als iemand fraudeert, dan krijgt hij toch ook een gevangenisstraf? Er is geen verschil met renners die doping gebruiken om te winnen. Sluit ze op en gooi de sleutels weg.”

Verwacht dat soort uitspraken nu niet meer, zonder daarmee te suggereren dat Thomas doping gebruikt. Een Australische journalist vroeg vrijdag of Thomas iets wilde zeggen wat de twijfel rondom hem kon wegnemen. Zijn antwoord: “Wij trainen heel hard. Er is niets dat ik kan zeggen dat bewijst dat ik geen doping gebruik. Ik moet gewoon doen wat ik doe, en de prestatie zal de tand des tijds doorstaan.”

Thomas is een voormalig baanwielrenner, iemand van wie niet werd gedacht dat hij ooit als eerste de bergen over zou komen. De man die van het Belgische klassiekerwerk (hij won de E3-prijs Harelbeke in 2015) naar het rondewerk ging. Ploeggenoot Wout Poels had voor critici die de opmars van Thomas opmerkelijk vinden, nog wel een verklaring. De Tourwinnaar komt niet opeens aan zijn goede vorm. Hij had alleen de pech dat hij vaak geblesseerd uitviel, aldus Poels, die vaak met zijn vriend Thomas traint in en rond hun woonplaats Monaco.

“Eigenlijk was G al goed in de Ronde van Italië vorig jaar”, aldus Poels. “Toen viel hij tijdens dezelfde crash waarbij Wilco Kelderman een vinger brak. Dat kostte hem een goed klassement. Vorig jaar in de Tour viel hij ook uit, dit jaar had hij de in Tirreno-Adriatico problemen met zijn fiets.”