Hij knielde tijdens het volkslied. Nu wil geen club hem nog hebben.

Kaepernick was de eerste speler in de NFL die uit protest tegen het politiegeweld knielde tijdens het spelen van het volkslied.

Lees verder na de advertentie

Kaepernick (29) was vorig jaar de eerste speler in de NFL die uit protest tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen knielde tijdens het spelen van het volkslied. Hij liet zijn contract bij de San Francisco 49'ers in maart van dit jaar ontbinden en sindsdien zit hij zonder club.

De NFL-competitie is inmiddels zes weken aan de gang en uit de statistieken blijkt dat een aantal clubs een quarterback goed kan gebruiken. Een van Kaepernicks advocaten, Mark Geragos, zei in een verklaring dat alle clubeigenaren waren benaderd, maar dat geen enkele in zee wilde met zijn cliënt.

Kaepernick en zijn advocaten beweren dat de clubs afspraken uit de cao schenden. Daarin staat dat de clubs niet mogen samenzweren. Topbestuurder Roger Goodell van de NFL benadrukte dat Kaepernick, die de steun heeft van de spelersvakbond, niet met opzet wordt genegeerd.

Eric Reid, een van Kaepernicks oud-ploeggenoten bij de San Francisco 49’ers, nam het zondag voor hem op. Hij knielde tijdens het volkslied voor de wedstrijd tegen de Washington Redskins. “We moeten achter hem blijven staan”, zei Reid. “Hij heeft laten zien dat hij een NFL-waardige quarterback is.”