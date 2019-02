Hij is er nog maar net trainer, maar Peter Bosz zet Leverkusen al naar zijn hand

Peter Bosz? Tim Naumann (18), getooid met een sjaal van Bayer Leverkusen, steekt een duim omhoog voor de ingang van de BayArena, waar zaterdagmiddag het Bundesliga-duel met Bayern München wordt gespeeld.

Naumann is in zijn nopjes met Bosz, die begin dit jaar werd aangesteld als nieuwe trainer van Leverkusen. De vorige coach, de Duitser Herrlich, werd in december na tegenvallende prestaties ontslagen. “Bosz is de ideale trainer voor Leverkusen”, zegt Naumann beslist. “Zijn voetbalstijl past perfect bij deze spelersgroep.”

Bosz (55) heeft een jonge, talentvolle selectie tot zijn beschikking bij Bayer Leverkusen. Oud-voetballer Rudi Völler, technisch directeur bij de club, gaf Bosz twee opdrachten mee bij zijn aanstelling: aanvallend, attractief voetbal spelen en jonge talenten doorontwikkelen.

Iets moois

Met dat eerste zit het wel goed, weet Naumann, die afkomstig is uit Marburg, een stad op twee uur rijden van Leverkusen. “Bij Ajax en Borussia Dortmund heeft Bosz laten zien dat hij een goede trainer is”, vindt hij. “Ik zie hem wel iets moois presteren dit seizoen.” Leverkusen, de nummer zeven in de Duitse competitie, is nog actief in de Europa League en de DFB Pokal, de Duitse beker.

Maar een prijs winnen met Bayer Leverkusen? Het is maar weinig trainers gegeven in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Supporters van Bayern München, die zich gebroederlijk tussen de thuisfans begeven, spreken lacherig over ‘Vicekusen’ of ‘Neverkusen’. De club staat bekend als ‘eeuwige tweede’ in Duitsland. Met als pijnlijkste jaargang het seizoen 2001/2002, toen Bayer Leverkusen in de slotfase van de competitie het kampioenschap verspeelde aan Borussia Dortmund, de Duitse bekerfinale verloor van Schalke 04 en in de Champions League-eindstrijd moest buigen voor Real Madrid. Op de erelijst van Bayer staan slechts twee trofeeën: een Uefa Cup (1988) en een DFB Pokal (1993).

Of Bosz, die als trainer nog nooit een prijs won, dat gaat veranderen? De vrienden Dimitri Manuchin en Dennis Barz (beiden 35) uit Bonn maken zich geen illusie. “Ach, het gaat erom dat we ons amuseren”, meent Barz, staand voor de fanshop. Manuchin vult aan: “Voetbal wordt gespeeld voor het publiek, toch?”

Barz en Manuchin worden even later op hun wenken bediend. Net als de overige 30.000 toeschouwers. Bosz stelt vijf aanvallend ingestelde spelers op tegen Bayern München, zoals hij dat ook deed in zijn twee eerdere wedstrijden tegen Borussia Mönchengladbach (0-1-verlies) en VfL Wolfsburg (0-3-winst). Vanaf de eerste seconde, als regerend landskampioen Bayern München aftrapt en vier Leverkusen-spelers met een afjagende sprint meteen blijk geven van de aanvallende intenties bij de thuisclub, ontrolt zich een vermakelijk schouwspel.