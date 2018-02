Hier twijfelen we aan Bas Dost, maar in Lissabon vinden ze hem 'een genie'

Al het hele seizoen lacht het leven hem toe in Portugal. Bas Dost (28) noemen ze um gênio, een genie, in Lissabon, waar hij sinds twee jaar onder contract staat bij Sporting.

Lees verder na de advertentie

Vele ogen zijn dan ook op Dost gericht als hij woensdagavond laat zijn warming-up begint in stadion José Alvalade te Lissabon. In zijn kielzog werd de Taça de Liga, de Portugese beker, onder luid applaus binnengebracht. Het was de eerste prijs voor Dost met Sporting. Zijn inbreng in de bekerfinale tegen Vitória Setúbal was wederom doorslaggevend geweest. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd bracht Dost zijn ploeg op gelijke hoogte en in de beslissende penaltyreeks benutte hij een van de strafschoppen.

Afmaker In Portugal kijken ze met andere ogen naar Dost, oud-spits van FC Emmen, Heracles Almelo, SC Heerenveen en VfL Wolfsburg. De Portugezen vinden hem veel meer dan louter een afmaker, een eenzijdigheid die hem vooral op vaderlandse bodem wordt toegeschreven. En wie Dost woensdagavond in actie ziet tegen Vitória Guimarães, een bescheiden subtopper, begrijpt wat bedoeld wordt. Dost is zeer actief. Hij leidt de pressing, vormt een aanspeelpunt en ja, hij geeft zelfs een fraai hakje. Trainer Jorge Jesus keek urenlang video's terug met Dost om hem te laten zien waar zijn kracht ligt- en waar vooral niet Dost is completer geworden in de Portugese havenstad. Hij dankt vooral zijn coach Jorge Jesus, een nogal opstandig baasje dat ook tegen Vitória Guimarães de camera's weer op zich gericht weet. Jorge Jesus is een trainer die houdt van de confrontatie. Met Dost keek hij urenlang video's terug om te laten zien waar de kracht van Dost ligt - en waar vooral ook niet. Op trainingen legt hij voortdurend oefeningen stil om zijn spits te wijzen op zijn plussen en minnen. Het heeft de lange spits (1,96) zichtbaar beter gemaakt. Misschien kwam die progressie dit seizoen wel het beste tot uiting in de Champions League-duels met Barcelona en Juventus, waar er van Dost verwacht werd dat hij ook mee zou voetballen. En dat lukte. Dost hield zich staande. Hoewel Sporting als derde eindigde in de poule (en later deze maand Astana treft in de Europa League), gaf het de spits vertrouwen. Met als gevolg nog meer doelpunten. Dit seizoen staat de teller op negentien doelpunten in de Portugese Primeira Liga, waarmee hij alleen Jonas (Benfica) voor zich moet houden. Vorig seizoen kwam de Deventenaar tot 34 treffers. Een ongekende hoog moyenne gezien zijn 31 competitieduels. Alleen Lionel Messi trof vaker doel (37 keer). "Dat is geen schande, toch?" knipoogde Dost over die statistiek.