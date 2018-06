Hier spreekt tot u een officieel alleenstaande vrouw. Griezelig, hè?

Het is hier allemaal anders. Hier doen ze naar verluidt aan ‘speeddaten’. Maar vooralsnog ben ik op zoek naar heel andere mannetjes. Ik weet nog niet hoe het er hier verder aan toegaat. Wat ik wel weet, is dat ik de oude gezinsstructuur nu voor de wet achter me heb gelaten. We zijn twee huishoudens.

Lees verder na de advertentie

Het woordje ‘we’ past hier niet.

Voor de papierrompslomp die komt kijken bij het aanvragen van een hypotheek had ik een inschrijving van de burgerlijke stand nodig, en zo kwam ik te weten dat ‘het’ al was gebeurd. Op een dag, twee weken geleden, zijn we zomaar officieel gescheiden.

Ik staarde naar het mailtje van het advocatenkantoor aan de gemeente. Betreffende: ontbinding huwelijk. Ik zag onze namen staan. Onze trouwdatum en de dag die als het einde daarvan stond geregistreerd.