Hier even goed (a) opletten (b) op letten

Het woord 'opletten' is een zogeheten 'scheidbaar samengesteld werkwoord'. Dat wil zeggen dat het uit twee delen samengesteld is, en dat die twee delen gesplitst kunnen (en soms moeten) worden. Je zegt 'Je moet goed opletten' ('opletten' is één woord), maar ook 'Let goed op', of 'Ik heb goed op moeten letten' (de twee delen gesplitst).

In 'Let op dat je niet nat wordt!' gaat het om het gesplitste werkwoord 'opletten'. Dat zie je ook als je de zin formuleert met onderwerp en hulpwerkwoord: 'Je moet opletten dat je niet nat wordt'. Maar in 'Let erop dat je niet nat wordt!' is iets anders aan de hand. Met een hulpwerkwoord en onderwerp krijg je 'Je moet erop letten dat je niet nat wordt', en daarin is 'opletten' nog steeds niet één woord.