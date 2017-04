Hevige demonstraties Venezuela na verbod op oppositieleider

© AFP

De hevige protesten vonden plaats een dag nadat oppositieleider Henriquez Capriles een verbod kreeg om de komende vijftien jaar een politiek ambt te vervullen. Capriles wordt beschuldigd van aanzetten tot geweld en bloedvergieten door protestacties te organiseren. 'Niemand kan de Venezolaanse bevolking uitsluiten', sprak een geëmotioneerde Capriles zaterdag vanaf een podium. Hij riep betogers op om naar het kantoor van de ombudsman te lopen. Onderweg raakten de betogers slaags met de politie en liep het uit op rellen.



Minstens zeventien mensen raakten gewond. De politie zette blokkades op en gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. De demonstranten gooiden stenen naar de agenten. In het hele land trokken meer dan 50.000 mensen de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. De betogers willen onder meer dat de bevoegdheden van het parlement volledig hersteld worden. Verder willen ze dat de regering de politieke gevangenen vrijlaat en humanitaire hulp toelaat tot Venezuela.



De protesten in Caracas en andere steden houden inmiddels al een week aan. Oppositieleider Capriles is de leider van de oppositiecoalitie MUD, die verwikkelt is in een machtsstrijd met Maduro. De 44-jarige politicus wordt gezien als een veelbelovende kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2018. Maar door de beslissing van zaterdag kan hij niet meedoen.



Het Hooggerechtshof veroorzaakte eind vorige maand ophef door zich de bevoegdheden van het door MUD gedomineerde parlement toe te eigenen. Mede onder internationale druk werd die beslissing weer ingetrokken, maar het protest duurt voort.

