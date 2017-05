Het wordt straks rustiger in de rechtbank en de gevangenis

Minder verdachten, minder rechtbankzaken en dus ook minder behoefte aan cellen. De komende jaren zal er een geringer beroep worden gedaan op de hele keten van het strafrecht.

Tot die conclusie komt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) in zijn jaarlijkse ramingen. Zijn prognoses over de behoefte aan capaciteit in het straf-, civiele en het bestuursrecht vormen de basis voor de begroting van het ministerie van veiligheid en justitie.

De onderzoekers van het WODC verwachten dat de geregistreerde misdaad tot en met 2022 met 4,6 procent zal afnemen. Die daling zit vooral in de misdrijven waarbij geweld wordt gebruikt. Geweldadige daders zijn vaak tussen 18 en 49 jaar en juist die groep krimpt momenteel. Om diezelfde reden daalt ook het aantal bij de politie registreerde diefstallen.

De ca­pa­ci­teits­be­hoef­te bij de gevangenissen zal met 7 procent dalen tussen nu en 2022

Minder gevangenisplekken nodig © Chantal van Wessel

Volgens het WODC worden ook minder delicten opgehelderd, het berekent een daling van 6,3 procent, vooral bij de gewelds- en drugsmisdrijven. Onopgeloste zaken maken dat het aantal verdachten daalt met 6,2 procent. Dat betekent minder instroom bij het Openbaar Ministerie en vervolgens dus ook minder strafzaken bij de rechtbanken. Het WODC raamt tot 2022 bijna 2 procent minder strafzaken. De laatste schakel van de strafrechtketen, de gevangenissen en de jeugdinrichtingen, krijgen ook minder aanbod van gedetineerden. De capaciteitsbehoefte bij de gevangenissen zal met 7 procent dalen tussen nu en 2022. Bij de jeugdinrichtingen zelfs met 15 procent. Of dat ook leidt tot bijvoorbeeld het sluiten van gevangenissen of het schrappen van rechtbanken is maar zeer de vraag. Er staan nu al veel cellen leeg, maar de Tweede Kamer heeft afgesproken dat probleem over te laten aan een nieuw kabinet. Er is overigens niet overal sprake van dalingen

Achterstand Het WODC raamt op basis van bestaande afspraken, niet op basis van nieuw beleid en kijkt alleen naar de geregistreerde misdaad. De omvang van de misdaad is echter aanzienlijk groter dan uit de officiële cijfers blijkt. De top van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie stelden begin dit jaar in een vertrouwelijke notitie dat zij in hun strijd tegen criminelen op een onoverbrugbare achterstand worden gezet als er niet meer wordt geïnvesteerd in opsporing. Dat pleidooi werd deze week nog eens onderstreept door een onderzoek onder de ruim drieduizend wijkagenten in Nederland. Zij zien veel misdaad die niet kan worden aangepakt doordat er een nijpend tekort is aan, bijvoorbeeld, rechercheurs. Er is overigens niet overal sprake van dalingen. Bij de sectie bestuur van de rechtbanken stijgt de instroom naar verwachting met 5 procent, een vergelijkbare stijging wordt voor de Centrale Raad van Beroep verwacht.

