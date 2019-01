Het wordt ‘Noord-Macedonië’, maar alleen de politici lijken daar blij mee te zijn

Op het centrale plein van Skopje druppelt even na twee uur langzaam het nieuws binnen dat Skopje nu officieel de hoofdstad is van een land met een nieuwe naam. Dragan Stojkovski (40) heeft eerlijk gezegd vooral last van de sneeuw die in dikke vlokken zijn rode jack binnendruppelt. Hij schudt aan zijn capuchon. “Noord-Macedonië...”, zegt hij hardop. “Het voelt onaangenaam. Maar vooruit dan.”

Lees verder na de advertentie

Macedonië, Noord-Macedonië... mij maakt het niet uit. Wat ik nodig heb is een inkomen Filip Mehmeti

Krap 500 kilometer zuidelijker heeft even daarvoor het Griekse parlement nipt ingestemd met de nieuwe naam, waarmee een einde komt aan een dispuut van bijna 28 jaar over de naam van de noorderbuur. Na felle protesten buiten en vier dagen van verhit debat binnen zeiden 153 volksvertegenwoordigers in een tumultueuze stemming ‘ja’ tegen de deal die hun premier Alexis Tsipras in juni sloot met zijn Macedonische collega Zoran Zaev. 146 waren tegen. Het parlement in Skopje gaf eerder al zijn zegen, waarmee de nieuwe naam Noord-Macedonië een feit is.

In Skopje lijkt het een dag als alle andere. Van enige opwinding is op straat en binnen in winkels, cafés en restaurants niets te merken. “Niemand houdt van die naam. De Grieken niet, wij niet. Er is een compromis, geen consensus”, zegt Stojkovic. Rokend onder een afdakje kijkt hij naar het kolossale standbeeld van Alexander de Grote dat een eerdere regering hier heeft neergezet. Gaat hij de nieuwe naam gebruiken? “We zullen zien. Het voel zó raar, na 28 jaar Macedonië. Volgens de premier houden we wel onze identiteit. We mogen onszelf en onze taal wel Macedonisch blijven noemen volgens het akkoord. Verwarrend. Maar goed, als dit een kans is om vooruit te komen...”

Toetreding tot Navo en EU De nieuwe naam maakt de weg vrij voor snelle toetreding tot de Navo, en op termijn kunnen ook onderhandelingen over EU-lidmaatschap beginnen. Griekenland gebruikte zijn veto in beide organisaties zolang het probleem met Macedonië niet was opgelost. Een meerderheid van de Grieken meent dat Skopje met die naam ten onrechte een claim legt op Griekse geschiedenis uit de oudheid en mogelijk zelfs de Griekse regio Macedonië. “Vandaag schrijven we een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Balkan. Nationalistische haat, ruzies en botsingen zijn vervangen door vriendschap, vrede en samenwerking”, verklaarde premier Tsipras trots. Ook Zaev reageerde opgetogen in een tweet. “Gefeliciteerd, mijn vriend, Alexis Tsipras. Samen met onze volken hebben we een historische overwinning behaald. Lang leve het akkoord! Voor eeuwige vrede en vooruitgang van de Balkan en in Europa!”

Het grotere goed Kopstukken van de EU en de Navo buitelden over elkaar heen om beide premiers te feliciteren. Voor hen speelt mee dat een sterke trans-Atlantische verankering van Noord-Macedonië helpt om Rusland buiten de deur te houden. “Zij hadden het voorstellingsvermogen, zij namen het risico, zij waren bereid hun eigen belangen op te offeren voor het grotere goed”, prees EU-president Donald Tusk de twee leiders. Filip Mehmeti (40) schuift het luikje van zijn kiosk in het centrum van Skopje open. Zijn collega warmt zijn blote voeten aan een straal­kacheltje, hangend in een stoel met zijn benen omhoog. “Macedonië, Noord-Macedonië... mij maakt het niet uit. Wat ik nodig heb is een inkomen”, zegt Mehmeti. Hij verkoopt onder andere koelkastmagneten, borden, vlaggetjes en sjaals met de naam ‘Macedonië’. Gaat hij die nu vervangen? “Als de voorraad op is, gaan we kijken. Maar ik kan het me niet veroorloven zomaar alles weg te doen.” Zijn werk is geen vetpot, net als de meeste banen in het land. “Lidmaatschap van Navo en EU zijn prima, als het voor ons maar een beter leven oplevert.” Mehmeti wijst naar de rivier Vardar, die achter zijn kiosk dwars door Skopje stroomt. “Echt, ik spring er desnoods in, als ik daar geld voor krijg.”

Lees ook: ‘