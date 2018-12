Het wordt heet op de Spelen in Tokio, dus sporters moeten de klimaatkamer in

Met een WK voetbal en WK atletiek in het snikhete Qatar en de Olympische Spelen in tropisch Tokio, moeten sporters zich de komende jaren voorbereiden op presteren in extreme hitte. De organisatie van de Spelen maakte deze week bekend dat de marathon al om 05.30 in de ochtend start vanwege de kans op warm weer. Oud-marathonloper Kamiel Maase is betrokken bij het project ‘Thermo ­Tokyo’, waarin hij sporters tips geeft over presteren in de hitte.

Er is een klimaatkamer op Papendal, maar die wordt amper gebruikt. Hoe komt dat? “Het was tot nu toe niet echt nodig. Bij de Spelen in Londen en Rio waren er geen extreme weersomstandigheden waar je lang van tevoren aan moest wennen. Nu Tokio eraan komt, trekken we graag weer even aan de bel bij sporters en coaches. Het was in Tokio afgelopen zomer veertig graden met een hoge luchtvochtigheid. Als je daar niet aan gewend bent, win je niet. Je wilt niet beginnen aan een marathon van 42 kilometer en na vijf kilometer uit moeten stappen omdat je last van je maag krijgt. In de klimaatkamer op Papendal kun je het klimaat in een land precies nabootsen. Het werkt heel simpel. Je zet de temperatuur omhoog, en er is ook een knop voor de luchtvochtigheid. Daarna kun je roeien, of lopen. Er staan verschillende toestellen. Als je dat regelmatig doet, wen je aan de omstandigheden.” Loop je 10.000 meter op vol vermogen, dan lever je zelf ook veel warmte en kun je oververhit raken Kamiel Maase

Welke sporters hoopt u te zien in de klimaatkamer? “Buitensporten als marathon, triatlon en wielrennen hebben het meeste last van de warmte. Als je in de hitte een potje zou schaken, is dat niet zo heel erg. Maar loop je 10.000 meter op vol vermogen, dan lever je zelf ook veel warmte en kun je oververhit raken. Roeiers lopen ook risico. Als je zes minuten lang echt maximaal moet gaan in die temperaturen, kan dat link zijn. “Tienkampers zijn nog veel langer buiten. Die moeten twee dagen lang presteren. Als het buiten veertig graden is, kan het in een stadion nog veel warmer zijn. Ik begreep dat ze in Doha bij de WK atletiek van volgend jaar gebruikmaken van airconditioning in het stadion. Ik weet niet of Tokio daar ook iets mee gaat doen. De stadions zijn al nagenoeg klaar voor gebruik.”

Mogen sporters ook gewoon naar de sauna gaan, zoals marathonloopster Andrea Deelstra doet? “Dat zou ook kunnen. Saunabezoek is alleen vaak passief. Het verschil met de klimaatkamer is dat je daar kunt bewegen in de warmte. Er staat een loopband, waar je ook gewoon rustig op kunt joggen. Je hoeft er niet per se keihard op te rennen om aan de warmte te wennen.”

Waarom kan de ene sporter beter tegen warm weer dan de ander? “Iedereen is verschillend. De een zweet makkelijker dan de ander. Sommige mensen hebben baat bij een bepaald dieet, kunnen makkelijker met stress omgaan of houden juist van heel koud weer. De olympische marathon van Peking was voor mij ook heel zwaar vanwege de warmte. Ik bleek tot 10.000 meter redelijk goed met de hitte om te kunnen gaan, want dan loop je maar een half uurtje in het warme weer. Bij een marathon had ik er veel meer last van. Het is vaak ook mentaal. Het blijft een feit dat iedereen minder snel loopt in de warmte. Maar de een kan zich er makkelijker overheen zetten dan de ander. Als je voor het eerst onder zulke temperaturen moet presteren, kun je je afvragen hoe je daar in vredesnaam in moet presteren. Heb je het vijf of zes keer meegemaakt, dan weet je wat je te wachten staat.”

