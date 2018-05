Het WK zou het WK niet zijn zonder relletjes vooraf

Het is alleen daarom al dubbel zonde dat Nederland niet meedoet. Ruud Gullit die vlak voor het WK in 1994 te kennen gaf te stoppen met spelen voor Nederland, Bert Maalderink met zijn af en toe suggestieve reportages: het zit er niet in dit jaar.

Sterker nog, het gaat dezer dagen over Michael van Gerwen die de internationals even komt laten zien hoe je het beste 180 kan gooien. Wout Weghorst schijnt een geduchte concurrent voor de profdarter te zijn geweest.

Alles goed en wel dus bij het Nederlands team. En hoe dan ook, al zou er iets zijn: bonje in een team in de marge dat oefent tegen 'ook-niet-WK-gangers' als Slowakije (vanavond) en Italië (maandag) is niet zo smeuïg.

Gelukkig kan er ook nog gelachen worden: het British Museum stelt een paar gouden schoenen van Mo Salah tentoon tussen de oud-Egyptische kunst

Mooi niet dus Nee, voor de goede rellen is België hét land om naar te kijken. De kwestie-Nainggolan speelt daar al meerdere weken. Wat is het geval? AS Roma-middenvelder Radja Nainggolan werd niet geselecteerd voor het WK. Dat was een schok, want zijn plek in de selectie leek verzekerd. Ook de makers van het speciale vliegtuig met opdruk waarmee de Belgen naar Rusland vliegen hadden het verwacht: op de buitenkant van dat vliegtuig staat Nainggolan gewoon afgebeeld. Maar, mooi niet dus. De middenvelder moet thuisblijven en de bondscoach van België, de Spanjaard Roberto Martinez, moest zich meteen verdedigen. Tegenover fans, maar ook tegenover spelers. Want verschillende Belgische spelers spraken hun steun uit voor de middenvelder. Martinez bleek onvermurwbaar. Eerder dit jaar was ook al geruzie over het officiële WK-lied van België. Dat lied, dat zou worden geschreven door rapper Damso, kwam er nooit. Dit omdat de voetbalbond de samenwerking met de rapper opzegde nadat er discussie was ontstaan over zijn vrouwonvriendelijke teksten in andere liedjes. De bond besloot om dan maar geen enkel lied als 'officieel' te bestempelen. Maar niet getreurd, er komen vast wel wat onofficiële WK-liederen op de zenders.