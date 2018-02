Het winnen is weer begonnen op de Olympische Spelen

De Nederlandse schaatsers verzamelden het eerste weekend op de Olympische Spelen op de langebaan meteen al een kwartet aan medailles. En Sjinkie Knegt won zilver in het shorttrack.

Nederland won in Sotsji op de langebaan 23 van de 32 mogelijke medailles. Nu staat de teller stil op vier medailles na zes starts. Dat is evenveel als het eerste weekend in Sotsji vier jaar geleden.

Nederland heeft vertrouwen, en dat is een belangrijke grondslag voor meer medailles

Sven Kramer won ‘uiteraard’ de 5 kilometer, Ireen Wüst en Antoinette de Jong waren favoriet op de 3 kilometer. Maar de winnaar werd een grote verrassing. Carlijn Achtereekte. Zij won nog nooit een grote internationale wedstrijd, tot zaterdag.

Toen zij goud won, zat de rest van Team LottoNL-Jumbo televisie te kijken. Een van hen: Sven Kramer. Die grapte wat. "Nou, nu Carlijn gewonnen heeft, is bij ons de druk eraf." Dat was natuurlijk 'onzin', wist Kramer zelf ook wel. Hij moest een ‘zekere’ medaille winnen. Dat deed hij, waarna hij met een grote sprong het erepodium betrad.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat Nederland ook deze keer weer heerst in het schaatsen. Jan Blokhuijsen en Bob de Vries liepen daarvoor vandaag te veel uit de pas op de 5 kilometer. Zij werden respectievelijk zevende en vijftiende, al waren beiden kort voor de Spelen ziek.

Het podium op de 3 kilometer kan wél een teken aan de wand zijn, net zoals de niet helemaal gevulde tribunes laten zien dat het schaatsen buiten Nederland amper leeft. Ireen Wüst was opvallend mild over haar verlies van haar olympische titel en content met zilver en haar vorm, zeker omdat ze haar eerste rondes lage rondetijden kon rijden. Zij gelooft dat ze de tegenstand met de Japanse favorieten aankan. Dat wordt namelijk de grootste tweestrijd: de Nederlanders tegen de Japanse sprinters zijn al het hele jaar in vorm.