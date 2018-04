Het werkwoord 'geworden' bevindt zich in reservetijd

Gewerd is de verleden tijd enkelvoud van het werkwoord geworden, dat 'te beurt vallen' of simpelweg 'krijgen' betekent. Geworden is afgeleid van worden met het voorvoegsel ge-, dat in dit geval aangeeft dat de genoemde handeling (worden) plaatsvindt op zo'n manier dat iets op een bepaalde manier verbonden raakt aan iemand.

Dat klinkt ingewikkeld, maar je zou de betekenis van geworden kunnen parafraseren als van iemand worden. Geworden heeft dus ongeveer dezelfde betekenis als deelachtig worden, dat eveneens krijgen betekent.

Mooi archaïsch woord

Geworden wordt altijd gecombineerd met een meewerkend voorwerp. In de aangehaalde zin is dat mij, terwijl een interessante vondstmelding het zinsonderwerp is. De aangehaalde zin laat zich daarom vertalen als: 'Een interessante vondstmelding werd van mij' (dat wil zeggen: kreeg ik).

Vroeger was geworden een tamelijk formeel woord ('de minister gewerd het verzoek om ...'), maar nu is het een archaïsme, dat je soms nog aantreft in oudere literatuur. Zo vreesde dichter J.C. Bloem in een van zijn verzen

dat eens mijn jeugd zal sterven.

Voordat de vreugd der rust'gen mij gewerd.

Toch is het fijn als zo'n mooi archaïsch woord nu en dan opduikt in de media, al was het maar om ons duidelijk te maken dat het langzamerhand in onbruik zal raken.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Een taaltip? Mail aan tdb@taalbank.nl