Het wemelt plotseling van de naaktfoto’s met vis

De poster is gemaakt door Our Fish, een stichting die wil dat er meer gedaan wordt tegen overbevissing. Om dat expliciet onder de aandacht te brengen, zet de stichting een rits naakte BN’ers in. Yolanthe dus, maar er zijn er ook foto’s van Tygo Gernandt met een zeebaars, van Rutger Hauer met een paling en van Anna Drijver met een tarbot. Met die vissoorten gaat het volgens Our Fish niet goed. “Overbevissing bedreigt de gezondheid van de Europese zeeën”, stelt de stichting. “Als dit zo door gaat zullen de visbestanden door overbevissing niet op een gezonde manier kunnen overleven.”

Eind deze maand spreken Europese visserijministers over visquota. “Overbevissing moet stoppen!”, heeft Our Fish uit de mond van Yolanthe opgetekend. “Persoonlijk eet ik al jaren geen vlees meer en sporadisch nog vis en dat bevalt mij heel goed.”

Volgens Nederlandse vissers roept Our Fish maar wat. Belangenorganisatie VisNed spreekt van makkelijk scoren. Om Our Fish van repliek te dienen hebben vissers óók foto’s gemaakt, aan boord op volle zee, met een vis voor het ontblote bovenlijf. En, vragen zij zich af, als de tarbot zo lijdt onder overbevissing, waarom staat die vis dan in het Spaanse restaurant van Yolanthe en haar man Wesley Sneijder op het menu?

Visserijorganisatie VisNed verschaft graag informatie over de staat van de verschillende visbestanden, stelt ze. “Ook BN’ers zijn van harte welkom contact op te nemen. Liefst gekleed.”

