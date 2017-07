Het weekeinde heeft niet gebracht waar Lotto-Jumbo op hoopte

De regen droop zaterdag onophoudelijk van de luifels van de teambus en de materiaalwagen van Lotto-Jumbo, die naast elkaar een droge corridor vormden voor de renners die zich warm reden voor de openingsrit. De somberheid van de omgeving bij de Messe in Düsseldorf deerde Robert Gesink niet. Hij had voor zijn doen een prima tijdrit neergezet op slechts 31 seconden van winnaar Thomas Geraint. “Nee, ik ga mij niet mengen in het algemeen klassement”, lachte hij. Jos van Emden en Primoz Roglic dropen na hun tijdrit meteen af.

Dit had onze droom moeten worden. Twee kansen op de gele trui, twee tegenvallers. Ploegleider Nico Verhoeven

De deceptie was groot bij beide tijdritspecialisten van de Nederlandse formatie. Geel lag in het verschiet, zo klonk het voorafgaand aan de start van de Tour. Het was alleen nog zaak veertien kilometer langs de Rijn bij Düsseldorf foutloos te overbruggen. Ploegleider Nico Verhoeven keek een etmaal later in Luik wat betoeterd terug. “Dit had onze droom moeten worden. Twee kansen op de gele trui, twee tegenvallers. Erger nog, Primoz’ klassement is om zeep geholpen.” De Sloveen kwam op de gladde omloop in Düsseldorf ten val. Van Emden klokte een tegenvallende tijd.

De verwachtingen van Lotto-Jumbo waren bepaald niet onrealistisch. Roglic won drie van de vier tijdritten die hij dit jaar tot aan de Tour reed, Van Emden sloot de Giro d’Italia in Milaan af met de winnende tijd. Zijn tranen daar onder de Dom waren niet alleen een reactie op de eindzege van zijn boezemvriend Tom Dumoulin. Van Emden zag daar in Italië na lang ploeteren zijn internationale doorbraak als tijdrijder gloren.

De zoektocht zaterdag naar de oorzaak, of oorzaken, van de tegenslag kwam al snel uit op de bandenkeuze. “Natuurlijk heeft het niets met verkeerde banden te maken”, had Verhoeven zich gestoord aan de kritiek dat de ploeg voor het verkeerde profiel had gekozen. “Dat maken de media er van. In de Ronde van Romandië bleven de renners met dezelfde banden onder dezelfde omstandigheden overeind. Het was gewoon botte pech.”

Het weekeinde had niet gebracht waarop Lotto-Jumbo had gehoopt

Sprinter Dylan Groenewegen was een uurtje eerder het eerste slachtoffer van het kletsnatte wegdek. Zijn schade viel mee. De valpartij belette hem in ieder geval niet zondag mee te sprinten in de tweede etappe naar Luik, die door de Duitser Marcel Kittel werd gewonnen. De Nederlander werd vijfde, vlak achter de topsprinters. “Ik had nergens meer last van”, zei hij opgelucht. Met zijn vijfde plek kon Groenewegen leven. Om Kittel, Greipel, Démare en Cavendish te kloppen mag er niets misgaan. Op details schortte er echter nog wel het een en ander aan. “Het was geen mooie uitvoering”, erkende zijn ploegleider Verhoeven. “Maar hij zit zo dicht tegen de top aan dat Dylan ergens wel een keer een nieuwe kans krijgt.”

Lotto’s tweede ploegleider Frans Maassen had overigens tussen zaterdag en zondag zijn handen vol aan Groenewegen. “Ik heb gezegd dat hij die val moest loslaten. Het is klote en zeker niet wat wij hadden gehoopt, maar Dylan moest er vandaag gewoon weer staan.”

Het weekeinde had niet gebracht waarop Lotto-Jumbo had gehoopt, gaf Verhoeven na afloop toe. Maar er waren ook lichtpuntjes. Groenewegen en Gesink dan met name. Deze ronde moet de Tour van de volharding worden, benoemde Verhoeven nog maar eens de teamfilosofie. “Wij willen elke dag voor de etappezege vechten. Onze mentaliteit is echt niet ineens weg.”

