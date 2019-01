Het water komt, dus Venetië smacht naar zijn dam

Mauro Tagliapietra heeft het ijzeren schot waarmee hij de ingang van zijn kapperszaak kan afsluiten altijd paraat. En de vier muren van de winkel heeft hij tot kniehoogte met beige marmeren platen bedekt. Want zijn mannenkapperszaak zit aan de Cannaregiokade, een van de laagst gelegen delen van Venetië.

“Het water komt hier in de herfst en winter wel een keer of vijf naar binnen”, zegt Tagliapietra terwijl hij boven het hoofd van een klant zijn schaar in de aanslag houdt. “Als het water tot 1.10 meter stijgt, is het bij mij raak. Het zoute water stroomt dan mijn zaak in – door de deur, door de muren, soms ook uit de wc pot – en er staat hier dan tien centimeter water. Een app en een sirene van de gemeente waarschuwen me, waardoor ik tijd heb om deze twee kappersstoelen op hoge houten kisten te zetten. Daarna wacht ik tot het water na een paar uur weer zakt.”

Tagliapietra, die vanuit zijn zaak al 35 jaar uitkijkt op het kanaal met lieflijk lichtgele en lichtrode panden met groene luiken voor de ramen, went nooit aan het acqua alta. Hij vindt het hoge water smerig. “Het stinkt. Onze riolering komt regelrecht in het kanaal uit.” En – niet onbelangrijk – het kost hem geld. “Ik verlies iedere keer een dagomzet.”

En dat werd tijd, want het fragiele Venetië is in de loop der decennia centimeters gezakt terwijl de zee door de opwarming van de aarde juist is gestegen. Het probleem wordt dus steeds groter; het San Marcoplein staat net als de zaken van kapper Tagliapietra en makelaar Marchi vaker blank. Afgelopen oktober kreeg de stad opnieuw een extreme hoeveelheid zout water over zich heen toen dat naar 1.56 meter steeg. De vloer van de basiliek liep onder, het zout vrat er aan het marmer en maakte de mozaïeken in een paar uur tijd twintig jaar ouder. Makelaar Sara Marchi laat op haar telefoon een fimpje zien. Daarop waadt ze op de kade van het Cannaregio kanaal door water dat tot aan haar liezen komt en roept ze: “Terribile!”, verschrikkelijk!

Het antwoord van de Italianen was Mose – dat staat voor Modulo Sperimentale Elettromeccanico (Experimentele Elektromechanische Module). In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw werd er over gepraat, nagedacht, gedebatteerd. Er werden tekeningen gemaakt en veranderd, berekeningen gemaakt en aangepast, testen gedaan. In 2003 was het moment daar: de eerste steen van Mose werd gelegd. De Italianen begonnen aan hun allergrootste bouwwerk ooit.

Wachten op de dam, dat doen vijftigduizend Venetianen met haar, en al lang ook. De waterkering van hun stad is al tientallen jaren onderwerp van gesprek. Dat begon na november 1966, toen het water in de lagune wel 1.94 meter steeg. Venetië ligt ongeveer een meter boven zeeniveau en dus kwamen grote delen ervan bijna een meter onder water te staan. Zo bar hadden ze het nog nooit meegemaakt. Vooral het San Marcoplein met de sprookjesachtige San Marco Basiliek – uit de elfde eeuw en met een vloer van kleurige mozaïeken – hadden zwaar te lijden; ze bevinden zich op het laagste punt van Venetië. De dramatische vloed leidde tot een hele lange discussie tussen politici, ingenieurs en architecten over de vraag: hoe kan deze adembenemende stad, die is gebouwd op een groep eilanden in de lagune, het beste worden beschermd tegen het rijzende water?

Een paar passen verder zit Sara Marchi in haar makelaarskantoortje achter haar houten bureau. De vloer van haar piepkleine zaakje ligt iets hoger dan die van de kapper. “Hier komt het water binnen bij hoog water van 1.30 meter. Dan moet ik dit kleed weghalen.” De tengere vrouw wijst naar haar voeten en dan naar het okergele fluwelen bankje voor de klanten. “Die til ik op en zet ik op mijn bureau.” Ze trekt er een vies gezicht bij. “In het water zwemmen ratten, die brengen ziektes over.” Wat haar betreft kan de mobiele dam die in de lagune wordt gebouwd om het hoge water tegen te houden niet snel genoeg af zijn. “Ik ben die overstromingen zat. Waar blijft die dam? We wachten en wachten.”

Italiaanse kwaal

Wie zestien jaar na die eerste steen van de Mose bij het San Marcoplein in een bootje stapt en de paar kilometer naar de smalle strook land tussen de lagune en de Adriatische Zee vaart, ziet heel weinig van de waterkering. Op deze grijze dag in januari, waarop de kou in de wangen bijt, vallen de grijze bouwwerken van een paar meter hoog in de grijze golven nauwelijks op. De gigantische waterkering wordt bijna helemaal onder water gebouwd. In de smalle streep land zitten drie openingen. Daar zijn 27 enorme caissons van gewapend beton op de bodem geplaatst. In die betonnen bakken rusten momenteel 73 stalen schotten – de laatste 5 ontbreken nog. De holle schotten, zo’n twintig meter hoog en knalgeel geverfd, zitten met stalen scharnieren aan de betonnen caissons vast. Wanneer er een vloed van 1.10 meter of hoger wordt verwacht, zal het water met lucht uit de schotten worden geperst waardoor ze omhoog komen en de drie stroomgeulen afsluiten. Dan ontstaat een mobiele dam met een totale lengte van ruim anderhalve kilometer – iets wat nog nooit ook maar ergens ter wereld is vertoond.

In de lange gang van een van de betonnen caissons, op twaalf meter diepte, zijn vandaag maar een paar technici in oranje hesjes en met gele helmen op aan het werk. Ze doen het kalm aan want de bouw van Mose staat op een laag pitje. Dat is al zo sinds-ie in 2014 last kreeg van een hardnekkige Italiaanse kwaal: het consortium van bedrijven dat de dam bouwt, bleek buitengewoon kwistig met steekpenningen. En de politici die het destijds voor het zeggen hadden – de burgemeester van Venetië en de hoogste bestuurder van het gewest Veneto – bleken zeer inhalig en corrupt. Vijfendertig mensen werden gearresteerd.

Van de omvang van de corruptie stonden zelfs de Italianen te kijken: er was voor tientallen miljoenen aan smeergeld betaald. Het schandaal was een klap voor de Venetianen, en ook voor de toenmalige regering van Matteo Renzi. Die had gepland om de dam in de zomer van 2018 te openen. Dat feestje viel in het water. De hele toplaag van het consortium moest worden vervangen, er moesten nieuwe aanbestedingen worden gedaan, waar de speciale anti-corruptie-organisatie in Rome overheen moest gaan, en nieuwe bedrijven moesten in het consortium worden ingevoegd. Dat alles heeft voor veel vertraging gezorgd.

“Daarbij komt dat we hier in de lagune te maken hebben met ingewikkelde en onvoorspelbare stromingen en weersomstandigheden. Ook lastig is de coördinatie van de bijna vijftig verschillende bedrijven, die niet op het zelfde moment op dezelfde plek bezig moeten zijn en die niet allemaal even efficiënt zijn”, zegt Roberto Linetti, die nu namens het ministerie van infrastuctuur de leiding over het project heeft. Linetti heeft de officiële opening van de waterkering in zijn agenda gezet: eind 2021 is het zover. “Dat kunnen en moeten we halen. 94 procent van al het werk is voltooid.”

Ondertussen zijn de kosten van Mose enorm uit de hand gelopen: van de aanvankelijk geraamde 1.6 miljard euro zijn ze opgelopen naar maar liefst 5.5 miljard.