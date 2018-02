Het was niet het visitekaartje waar Cheryl Maas op had gehoopt

Als Cheryl Maas in de stoeltjeslift naar boven zit, beweegt ze haar armen op en neer voor de camera. Ook al waait het keihard en is haar finale op het onderdeel slopestyle, een piste vol obstakels en schansen, vanwege de harde wind uitgesteld.

Toch viert Maas een klein feestje. Want ze ziet dat de tribune onderaan de piste stampvol zit. Ondanks gevoelstemperatuur min twintig.

Dat maakt haar trots. De 33-jarige snowboardster wil aan de wereld laten zien welke ontwikkeling haar sport de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dat vrouwen nu ook ‘1080’s’, doen, in de lucht drie keer draaien om de lengteas. En ‘twee keer over de kop gaan’.

Dit was één grote loterij, waarbij het afwachten was wie het meeste geluk zou hebben met de wind. Cheryl Maas

Een kleine twee uur na het feestje in de lift is Maas diep teleurgesteld. Door de wind wordt de finale een gedrocht om naar te kijken. De een na de ander gaat onderuit. “Dit had afgelast moeten worden”, meent Maas, die in de achterhoede eindigt. “Dit was één grote loterij, waarbij het afwachten was wie het meeste geluk zou hebben met de wind.”

Visitekaartje Daar baalt ze van. Niet eens om het missen van een medaille. Maas vindt het jammer dat de wereld niet heeft kunnen zien wat de vrouwen tegenwoordig kunnen. “Ik ben zo trots op wat die dames nu doen. Maar wat je hier ziet is meer het niveau van zes jaar geleden. En daar kijkt de hele wereld dan naar. Dat is geen mooi visitekaartje.” Freestyle snowboarden, met de introductie van de halfpipe in 1998 nu twintig jaar olympisch, had lang het imago een sport van levensgenieters te zijn die zich niet druk maken om olympische medailles. De ­jaarlijkse X-games voor extreme sporten waren altijd belangrijker. Daar was het grote geld te halen. Maar het IOC ziet in extreme sporten de toekomst en breidde het programma uit met slopestyle (sinds 2014) en big air (sinds dit jaar), de twee onderdelen die in Pyeongchang op het programma van Maas staan. Het niveau van de sport nam door de olympische status enorm toe. De collegialiteit onder de atleten blijft. Op de pistes met schansen geen haat en nijd. Zelf is Maas nog steeds een vreemde eend in de bijt aan de ontbijttafel tussen de traditionele olympiërs. Ze maakt zich ook niet zo druk om goud, zilver, brons of een oorkonde. Volgens coach Gary Greenshields is Maas een 'ware krijger' Achter haar ontspannen levensinstelling schuilt volgens haar coach Gary Greenshields echter een keiharde werker, die net als andere sporters alles uit haar carrière wil halen. De Schot, die sinds twee jaar met Maas werkt, noemt haar een ‘ware krijger’. “Cheryl is mentaal een van de sterkste mensen die ik ken. Zeker als je bedenkt wat haar is overkomen met haar nek. Het is ongelooflijk dat ze hier nu is en zichzelf steeds maar weer pusht om beter te worden.”

Blessure Greenshields doelt op een zware blessure die Maas opliep toen ze afgelopen zomer op een bruiloft in een zwembad sprong en met haar hoofd tegen de bodem knalde. Ze brak daarbij een nekwervel. In het ziekenhuis zeiden specialisten dat ze een engeltje op haar schouder heeft gehad en dat het een wonder was dat ze niet verlamd is geraakt. “Ga dan nog maar eens op een board staan, met dat in je achterhoofd”, zegt Greenshields. “Als je weet dat je zo’n zware blessure hebt gehad, is dat echt niet ideaal. Maar Cheryl komt elke keer sterker terug. Ze werkt ongelooflijk hard.” De lijst met blessures is eindeloos lang. Een verzakte oogkas, hersenschuddingen, gebroken botten. Noem haar impulsief en een adrenalinejunkie. Maar roekeloos is ze allang niet meer. Maas is getrouwd met de Noorse oud-snowboardster Stine Brun Kjeldaas, met wie ze in Oslo woont en twee kinderen heeft. Sinds ze moeder is denkt Maas twee keer na voordat ze een sprong uitvoert die haar heel erg kan beschadigen. Coach Greenshields noemt haar ervaring een voor- en een nadeel in de sport die draait om wie het moeilijkste trucje kan. “Jonge atleten durven alles. Die hebben nog geen grote blessures gehad en gaan pas nadenken als ze een keer goed gevallen zijn. Maar Cheryl heeft ervaring. Ze neemt niet meer zo snel domme beslissingen. Er zit een verstandig hoofd op haar lijf.”