Het was lang wachten op een sporthit met een cultstatus

Meerdere radiozenders waren er razendsnel bij om het pareltje te laten horen. Binnen drie uur was het nummer al ingeburgerd, onder het mom van: 'Kijk eens hoe grappig'. Op YouTube werd het binnen drie dagen ruim 270.000 keer afgespeeld.

Een bepaalde vriendschap

Het contact met rapper Donnie was ontstaan op sociale media, vertelde Van Barneveld, die het refrein voor zijn rekening neemt, in 'Bureau Sport' op Radio1. De Amsterdammer ("Van wie ik nog nooit had gehoord tot een jaar geleden") bestookte de darter op Twitter en Instagram met berichtjes. Van Barnevelds manager bracht de twee toen bij elkaar. "Daar is toch een bepaalde vriendschap uit voortgekomen."

Zelf kondigde Van Barneveld het nummer op Twitter aan als: 'Trefzekerder als radiatorfolie, vuriger dan de heetste vlamtosti maar vooral triple zo hard als toegestaan'. En met: 'Kijk uit Jay-Z, hier komt Ray-B'.

De darter weet heel goed dat zijn nummer het moet hebben van een cultstatus, in plaats van dat het een echte muzikale toevoeging is. Voor anderen is dat iets moeilijker te bevatten. Oud-voetballer Royston Drenthe koos onlangs voor een carrière als rapper, al was dat volgens een van zijn eerste instagramberichten toch alleen 'omdat we het leuk vinden <3'. Toch liet Drenthe zich niet veel later ontvallen dat hij niet meer op zijn voetbalprestaties, maar op zijn rapkwaliteiten beoordeeld wil worden. Oordeel zelf: voor Feyenoord maakte Drenthe (die nu als Roya2faces door het leven gaat) een kampioensrap, die gisteren werd uitgebracht.

Sporters, en dan met name voetballers, hebben zich met enige regelmaat aan een muziekavontuur gewaagd. Ook Nederlanders. Denk aan de klassieker van Johan Cruijff ('Oei oei oei, dat was me weer een loei') tot Marco van Basten en Frank Rijkaard en hun 'Het is fijn om in Italië te zijn'.

Sprinter Carl Lewis maakte in 1986 het nummer 'Break it up', waarbij hij er heel slim voor zorgde dat de clip voor de nodige afleiding zorgde met onder meer een bellenblazende vrouw. De discografie van topbasketballer Shaquille O'Neal is zelfs behoorlijk groot: hij maakte liefst veertien singles en publiceerde vier albums.

