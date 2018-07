Het vuur brandt nog bij Serena Williams en hoe, 'dit is echt niet normaal'

Er valt eigenlijk maar één ding op na de terugkeer van Serena Williams op Wimbledon: dat ze door de umpires wordt aangesproken als Mrs en niet meer als Miss. Voor de rest is er weinig veranderd. Ruim tien maanden na de geboorte van dochter Alexis staat de 36-jarige legende weer ‘gewoon’ in de finale. En er twijfelt vrijwel niemand aan dat ze zaterdag haar achtste titel op het Londense gras verovert.

Met Angelique Kerber als tegenstandster krijgt het vrouwentoernooi een herhaling van de finale uit 2016, gewonnen door Williams. De wereld zag er destijds anders uit voor beide tennissters. Williams was onbetwist nummer één, Kerber klom na de eindstrijd op naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Nu nemen ze allebei een andere positie is: Williams 181, Kerber elf.

De 30-jarige Duitse won in 2016 zowel de Australian Open als de US Open. Maar na die triomfen ging het bergafwaarts met Kerber, die zich even nummer een mocht noemen. Ze beschikte niet over de benen die de weelde van de roem konden dragen. Inmiddels is ze op de weg terug. Ze was veel te sterk voor Jelena Ostapenko (6-3, 6-3) en bij winst morgen keert ze terug in de mondiale topvier.

Na de winst op Görges (6-2, 6-4) is Williams na de titels in 2015 en 2016 alweer twintig partijen op rij ongeslagen op Wimbledon. Het zat haar ook niet tegen. Ondanks haar lage klassering op de wereldranglijst kreeg ze van de All England Club toch een beschermde status (25ste) en op weg naar de finale was Görges pas haar eerste geplaatste tegenstandster. De eerste serieuze test krijgt ze zaterdag tegen Kerber.

Als getrouwde vrouw en moeder beschikt Williams nog altijd over een enorme vechtersmentaliteit, een ongebreideld eergevoel en de wil om te winnen en de beste te zijn. Op Wimbledon, pas haar vierde toernooi van dit jaar en het eerste op gras, denderde ze over al haar opponenten heen. Ook Julia Görges, landgenote van Kerber en bedwingster van Kiki Bertens, ondervond vandaag de kracht van Williams.

Het getal 181 achter de naam van Williams is terug te voeren op haar afwezigheid tijdens de zwangerschap en na de komst van haar dochter. Natuurlijk doet die klassering de werkelijkheid geweld aan. Of zoals Martina Navratilova voor het begin van Wimbledon zei: “Al zegt de computer dat Serena nummer duizend is, voor mij is ze de grote favoriet voor de titel.”

Dé levensles voor haar dochter? Nooit opgeven!

Eerder deze week kreeg Williams de vraag voorgelegd wat de eerste levensles was die ze aan haar dochter zou meegeven. Zonder nadenken zei ze: nooit opgeven. Opgeven zit niet in de aard van Williams. Na een zware bevalling, vier operaties en zes weken gedwongen bedrust twijfelde ze niet over een rentree op de tennisbaan. Maar verbaasd over haar progressie in Londen is ze toch wel.

“Het is echt niet normaal dat ik nu hier in de finale sta”, zei Williams, terugkijkend op die moeilijke periode, en nadat ze de toeschouwers op het Centre Court had getrakteerd op een pirouette. “Verleden jaar om deze tijd was ik nog zwanger. En na de bevalling was ik er slecht aan toe. Ik kon bijvoorbeeld niet eens naar de brievenbus lopen.”

Een van haar drijfveren is het verbeteren van het grandslamrecord van Margaret Court, die 24 Majors won. Bij Williams staat de teller op 23. “Ik heb er dit hele toernooi eerlijk gezegd helemaal niet aan gedacht”, zei Williams, die bij winst morgen naar de negentiende plaats op de wereldranglijst stijgt. Dat begint er weer op te lijken.