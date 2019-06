Het vrouwentoernooi van Roland Garros ligt wijd open na slachting binnen de top-10

Stephens was in 2017 de beste op de US Open en stond een jaar geleden in de finale in Parijs. Nu staan de twee kampioenen al in de vierde ronde in Parijs tegenover elkaar. Beide vrouwen worstelden met hun vorm na hun zege op het hoogste niveau in het tennis. Muguruza, de voormalige nummer één van de wereld, viel zelfs uit de mondiale toptien en kwam naar Parijs als nummer 19 en treft daardoor al in de vierde ronde een topspeelster als Stephens, die op de zevende plek van de wereldranglijst staat. Gisteren was Stephens de beste. Ze won in twee sets (6-4, 6-3).

Toen Serena Williams pauze inlaste om een kind te krijgen en er twee nieuwe grandslamkampioenen opstonden, leek er bij de tennisvrouwen een nieuwe machtsverhouding te ontstaan. Niets bleek minder waar. Het verloop van het vrouwentoernooi is op Roland Garros weer net zo weerbarstig gebleken als afgelopen jaren.

Het hele jaar Het lukt de nieuwe topspeelsters niet om het hele jaar door en op alle baansoorten op het beste niveau te spelen. Kiki Bertens weet daar alles van. Ze speelde een halve finale in Stuttgart, won het toernooi van Madrid en haalde daarna nog een halve finale in Rome. Daarna stond ze voor het eerst in haar carrière op de vierde plaats van de wereldranglijst. Bijna alle ti­tel­kan­di­da­ten in Parijs zijn al uitgeschakeld. Van de top-10 zijn alleen Halep (3), Stephens (7) en Barty (8) over. In Parijs werd ze genoemd als titelkandidaat, maar ze moest in de tweede ronde opgeven vanwege een buikgriep. Het was pech, maar het past aardig in het verloop van het vrouwentoernooi. Garbine Muguruza © EPA Zaterdag werd de 23-voudige grandslamkampioene Serena Williams uitgeschakeld, net als de huidige nummer één van de wereld Naomi Osaka. Het mag al bijna geen verrassing meer heten. Osaka, die de laatste twee grandslamtoernooien op haar naam schreef, had het in Parijs vanaf het begin moeilijk. Ze speelde twee keer drie sets en richtte zich telkens weer op na een trage start. Zaterdag werd ze te laat wakker. Ze verloor van de Tsjechische Katerina Siniaková met 6-4 en 6-2. Bijna alle titelkandidaten in Parijs zijn al uitgeschakeld. Van de mondiale top-10 zijn alleen de nummer 3 Simona Halep, nummer 7 Sloane Stephens en de nummer 8 uit Australië Ashleigh Barty over. De weg ligt daarmee open voor weer een nieuwe grandslamkampioene.

Hegemonie Na de hegemonie van Serena Williams, die in twintig jaar 23 grandslamtitels veroverde, is het nu stuivertje wisselen. Angelique Kerber uit Duitsland won er drie en de Italiaanse Flavia Pennetta had een uitschieter op de US Open in 2015. Ze ging daarna meteen met pensioen. In 2017 was er ook een verrassende winnaar met de Letse Jelena Ostapenko op Roland Garros, die vorig jaar en dit jaar meteen na de eerste ronde haar koffers kon pakken. Caroline Wozniacki maakte in 2018 haar droom waar op de Australian Open en daarna won Simona Halep na de vele verloren finales eindelijk haar grote prijs in Parijs. Naomi Osaka kwam daar weer bij als nieuw gezicht. Zonder duidelijke uitschieters in de top-10 zou de eindzege op Roland Garros zomaar naar een nieuwe naam kunnen gaan. Alweer.

