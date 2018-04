Het voetbal verliest in Arsenal-coach Arsène Wenger een gentleman

De Fransman Wenger (68) is op dit moment met afstand de langstzittende trainer in de Engelse Premier League. Hij zat 1228 keer op de bank bij Arsenal. “Na een zorgvuldige afweging, en meerdere gesprekken met de clubleiding, denk ik dat dit het juiste moment is om te vertrekken”, liet Wenger weten in een verklaring op de website van Arsenal.

Wenger beleefde vele successen met Arsenal. Hij werd drie keer landskampioen (voor het laatst in 2004), won zeven maal de FA Cup en even zo vaak de Engelse Super Cup. Onder hem veranderde Boring Arsenal in The Invicibles, een elftal met een hoge amusementswaarde.

De manier hoe hij coachte, hoe hij altijd open voor je stond en zeker ook met zijn trai­nings­me­tho­des en oefeningen. Die oefeningen gebruik ik nu ook. Dat laat wel zien wat voor impact Arsène op mij heeft gehad Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

In 2006 verloor Wenger met Arsenal de Champions League-finale van Barcelona, waar Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst destijds speelde. “Hij is één van de eerste trainers die alles in de gaten hield”, zei Van Bronckhorst gistermiddag op de persconferentie in Zeist, waar hij vooruitblikte op de bekerfinale AZ-Feyenoord (zondag). “Niet alleen tijdens wedstrijden en trainingen, maar hij lette ook op je voeding en je rustmomenten. We deden in die periode al aan yoga. Dan praat ik over zeventien jaar geleden. De twee jaar bij Arsenal hebben mij erg geholpen in mijn carrière. In de manier hoe hij coachte, hoe hij altijd open voor je stond en zeker ook met zijn trainingsmethodes en oefeningen. Die oefeningen gebruik ik nu ook. Dat laat wel zien wat voor impact Arsène op mij heeft gehad.”

Onder vuur De laatste seizoenen lag Wenger echter veel onder vuur. Steeds vaker vervulde Arsenal een bijrol in de titelrace. Toen clubs als Chelsea, Manchester City en Manchester United werden overgenomen door buitenlandse investeerders (en de spelersbudgetten fors toenamen), werd het voor Wenger en Arsenal steeds lastiger om de concurrentiestrijd vol te houden in de Premier League. Ook deze voetbaljaargang figureert Arsenal in de Engelse competitie. De club staat zesde in de Premier League, waarmee het voor het tweede opeenvolgende seizoen een Champions League-ticket mis dreigt te lopen. Ook in de FA Cup werd het vroegtijdig uitgeschakeld. Wel speelt Arsenal donderdag de halve finale van de Europa League tegen Atlético Madrid.