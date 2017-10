Het voetbal is Messi de wereldbeker verschuldigd

Het water stond Argentinië aan de lippen. Kwalificatie voor het wereldkampioenschap raakte door tegenvallende resultaten steeds verder uit beeld. Maar in het laatste kwalificatieduel, met Ecuador, stond Lionel Messi dinsdagnacht (Nederlandse tijd) op. Hij scoorde driemaal voor zijn ploeg. Door de 3-1 zege eindigde Argentinië als derde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule. Het was voldoende om in de zomer naar Rusland te mogen afreizen.

Toch is Argentinië afhankelijk van de doelpunten van Messi. Het is al elf maanden geleden dat een andere Argentijn scoorde in een kwalificatiewedstrijd. De Venezolaan Rolf Feltscher schoot in september de bal in eigen doel, verder kwamen de laatste zes kwalificatieduels alle Argentijnse goals (4 in totaal) van Messi.

Vóór de beslissende wedstrijd tegen Ecuador had Argentinië vier kwalificatieduels niet gewonnen. Het verloor van Bolivia (2-0) en speelde drie keer gelijk. Messi kreeg van de Argentijnse pers flink wat kritiek, omdat hij in het nationale elftal maar zelden zo schittert als bij Barcelona.

Maar daarna stond Messi op. Niet lang na de 1-0 tikte hij de bal binnen, om een paar minuten later ook de 2-1 te laten aantekenen. Zijn derde doelpunt maakte hij na een uur spelen, door de bal over de Ecuadoriaanse doelman te schieten, waarna hij werd besprongen door zijn collega-internationals.

Ook dinsdagnacht tegen Ecuador scoorde er niemand anders. Argentinië wist dat het een enorme klus te klaren had. Het had sinds 2001 niet meer gewonnen in Ecuador, dat in Quito op bijna drieduizend meter hoogte speelt. En dat Ecuador in de zuurstofarme lucht al na bijna veertig seconden op voorsprong kwam, maakte de opdracht voor Argentinië niet eenvoudiger.

Messi doelde op de finales van het wereldkampioenschap en de strijd om de Copa América. In 2014 dwarsboomde Duitsland - net als in 2006 en 2010 - Messi's droom van het behalen van de wereldtitel en in de jaren daarna was Chili tweemaal te sterk in de finale van het toernooi om de Copa América. Van Chili zal Argentinië tijdens het WK in ieder geval geen last hebben. Dat land verloor de laatste wedstrijd met 3-0 van Brazilië, werd daardoor zesde in de poule en mist het WK.

'Gracias Messi, perdón Messi' kopte de Argentijnse krant La Voz gisteren, als excuses richting de aanvaller. Sportkrant Olé schreef: 'Op Gods hoogte'. Messi zelf stond na afloop van het duel weer eens de media te woord. Dat had hij uit onvrede lange tijd niet gedaan. "Ondanks drie opeenvolgende finales is er altijd kritiek geweest. We hebben even niet met de pers gesproken en dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht."

De beste van de wereld

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli - hij volgde in mei Edgardo Bauza op - loofde vanzelfsprekend ook zijn aanvoerder. "We hebben geluk dat de beste speler van de wereld Argentijn is." Maar daarnaast waarschuwde hij zijn spelers ook. "We moeten ervoor zorgen dat we niet te afhankelijk van hem zijn. Niet alles in het team moet om Messi draaien."

Sampaoli had zijn spelers in de aanloop naar het duel met Ecuador gewezen op het belang van de aanwezigheid van Messi op het WK. "Messi is de wereldbeker niet verschuldigd aan Argentinië, maar het voetbal is de wereldbeker verschuldigd aan Messi", had hij gezegd. "Wij moeten Messi helpen het WK te winnen."